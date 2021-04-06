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黃偉哲赴太魯閣號罹難者靈堂上香 盼家屬早日平復傷痛

記者林怡孜/台南報導

2021-04-06 17:21:50

台南市長黃偉哲安慰罹難者家屬，允諾市府將全力善後，希望家屬節哀
▲台南市長黃偉哲安慰罹難者家屬，允諾市府將全力善後，希望家屬節哀（圖／記者林怡孜攝，2021,04,06）
0402台鐵408車次太魯閣號重大事故中，台南市共有2位民眾不幸罹難，其中之一的女憲兵蔡慧鵑於昨(5)日下午移靈回台南，另一位罹難者程俐欣的大體今(6)日早上從花蓮出發，先返回關廟老家後，於下午抵達台南市立殯儀館。台南市長黃偉哲在關廟區長李賢村的陪同下，親自前往上香致意並發放慰問金，黃偉哲允諾全力協助善後，盼家屬早日走出陰霾與傷痛。

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黃偉哲表示，對於罹難的二位市民，台南市全程以最莊重的心情協助她們回家，治喪期間使用台南市公立殯葬設施費用全免，並於第一時間主動連結台南市葬儀商業同業公會資源，提前為家屬於南區殯儀館佈置好靈堂，讓家屬能安心地陪伴亡者走完最後一程。

▲台南市長黃偉哲前往太魯閣號二位罹難市民靈前上香，盼逝者安息（圖／記者林怡孜攝，2021,04,06）
▲台南市長黃偉哲前往太魯閣號二位罹難市民靈前上香，盼逝者安息（圖／記者林怡孜攝，2021,04,06）
 

台南市葬儀商業同業公會理事長李柏奇也表示，事故發生時一得知亡者中有二位是台南市民時，台南市葬儀商業同業公會就想盡一份力，毫不猶豫的配合市府為二位亡者設置守靈靈堂。公會會以最專業、尊重的態度提供協助，讓逝者好好安息。

太魯閣號事故讓全民陷入悲痛，政府機關與人民團體攜手幫助罹難者家屬共度難關，事故發生後黃偉哲立即指示區公所、社會局主動聯繫與關懷二位罹難者的家屬，並指派警察局出動前導車，親至花蓮接送罹難者回家，盡全力協助家屬。台南市民政局表示，市府啟動各局處資源，並與台南市葬儀商業同業公會的攜手合作，期望給罹難者家屬帶來最大的安慰，讓傷痛早日平復。

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