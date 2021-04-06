台中分區限水　盧秀燕：三大系統優先調度供水

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盧秀燕表示，台中實施供五停二分區限水首日，全市已設置347處供水點提供民生用水；由於限水關係，水源無法無止盡供應，在水源調度上，市府將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水的對象，因此她特地到台中較大型的社福機構「台中愛心家園」視察。
她說，園方因應限水調整相關作業，例如食材選擇上，以大黃瓜取代需要大量用水清洗的大型葉菜，她肯定園方整體備水狀況良好；市府會持續盤點各機構供水情形，如有額外需要幫忙的，將即時提供協助。
盧秀燕指出，「供五停二」連停兩天，不少民眾都反映希望改為「供五或供四停一」，因水塔通常足以因應一天停水，但連停兩天，就得多買水桶儲水，會造成較大的用水衝擊及額外開銷。
她強調，地方可以配合中央停水，但希望不要連停兩天，自中央宣布政策迄今，市民的請求仍未獲得中央反饋，盼中央能有所調整，並與地方事先溝通，市府也能蒐集民眾意見，提供中央做更好的決策，減少限水對市民的影響。
社會局長彭懷真表示，愛心家園提供日間服務、庇護工廠、早期療育、職業訓練、就業輔導、輔具服務等，最高一天使用者近五百人，單日用水量近25噸，因應限水，園方貫徹分級用水，廁所用水改使用地下水，其中2座地下水塔停水時會切換轉存自來水，等於一共有5座自來水塔和6座地下水塔，園方也會提醒工作人員和學員節約用水，自行攜帶飲用水。
社會局表示，限水期間，社會局持續關心社福機構面臨的困難並給予協助；針對獨居老人和行動不便民眾，社會局已盤點有取水、儲水、送水困難需求者，啟動鄰里互助系統，透過民政志工、社福志工及媒合團體志工提供關懷、送水；呼籲市民節約用水，共度非常時期。