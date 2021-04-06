NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

台中分區限水　盧秀燕：三大系統優先調度供水

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-06 17:26:31

台中分區限水　盧秀燕：三大系統優先調度供水
▲台中實施「供五停二」分區限水，市長盧秀燕特別前往「台中愛心家園」，了解身障學員用水狀況(圖／市政府提供2021.4.6)
台中今(6)日起實施「供五停二」分區限水，市長盧秀燕特別前往大型社福機構「台中愛心家園」，了解節水及應變措施，關心身障學員用水狀況。盧秀燕表示，針對醫療、教育、社福三大系統，市府優先調度水資源提供使用，並持續盤點各機構用水情形；此外，對於中央供五停二政策，市府會持續蒐集民意、為民發聲，希望降低民眾用水不便。

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧秀燕今日在台中市愛心家園長陳怡君帶領下，依序了解學員打掃環境、清潔烘焙工場、清洗食材備菜及盥洗用水情形，她肯定愛心家園落實分級用水，以及學員和工作人員的努力。停水期間，愛心家園使用替代水源或改用擦拭清潔環境，並先暫停清洗志工背心、洗車、盥洗室自動沖水功能、洗衣機與高耗水量設備等運作，減少用水量。

盧秀燕表示，台中實施供五停二分區限水首日，全市已設置347處供水點提供民生用水；由於限水關係，水源無法無止盡供應，在水源調度上，市府將醫療、學校、社福等機構列為最優先供應用水的對象，因此她特地到台中較大型的社福機構「台中愛心家園」視察。

她說，園方因應限水調整相關作業，例如食材選擇上，以大黃瓜取代需要大量用水清洗的大型葉菜，她肯定園方整體備水狀況良好；市府會持續盤點各機構供水情形，如有額外需要幫忙的，將即時提供協助。

盧秀燕指出，「供五停二」連停兩天，不少民眾都反映希望改為「供五或供四停一」，因水塔通常足以因應一天停水，但連停兩天，就得多買水桶儲水，會造成較大的用水衝擊及額外開銷。

她強調，地方可以配合中央停水，但希望不要連停兩天，自中央宣布政策迄今，市民的請求仍未獲得中央反饋，盼中央能有所調整，並與地方事先溝通，市府也能蒐集民眾意見，提供中央做更好的決策，減少限水對市民的影響。

社會局長彭懷真表示，愛心家園提供日間服務、庇護工廠、早期療育、職業訓練、就業輔導、輔具服務等，最高一天使用者近五百人，單日用水量近25噸，因應限水，園方貫徹分級用水，廁所用水改使用地下水，其中2座地下水塔停水時會切換轉存自來水，等於一共有5座自來水塔和6座地下水塔，園方也會提醒工作人員和學員節約用水，自行攜帶飲用水。 

社會局表示，限水期間，社會局持續關心社福機構面臨的困難並給予協助；針對獨居老人和行動不便民眾，社會局已盤點有取水、儲水、送水困難需求者，啟動鄰里互助系統，透過民政志工、社福志工及媒合團體志工提供關懷、送水；呼籲市民節約用水，共度非常時期。

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
10.71%89.29%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.24%33.76%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀