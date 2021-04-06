還有未爆彈！25處工程危險邊坡曝光 高虹安要求台鐵改善
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-06 18:29:58｜2021-04-06 18:31:43
2日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致台鐵408車次太魯閣列車煞車不及撞上，發生出軌事故，造成50人罹難，超過200人受傷。台灣民眾黨立委高虹安今（6）日曝光資料指出，台鐵發包正在施工中、靠近鐵軌的危險邊坡，不只出事的清水隧道段，一共有9項工程標案，共計25處危險邊坡未爆彈。
高虹安出示交通部提供的資料表示，這9項工程、共25處邊坡施工處包括：北迴線1處（和仁站-崇德站）、台北工務段轄內地錨邊坡改善工程4處（八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站）、宜蘭線地錨改善工程2處（貢寮站-福隆站、大溪站-龜山站）、宜蘭線福隆至石城地錨邊坡改善工程4處（福隆站-石城站）、北迴線地錨邊坡改善工程2處（蘇澳新站-永樂站、武塔站-漢本站）、台東瑞穗三民間地錨邊坡改善工程1處（瑞穗站-三民站）、平溪線平溪菁桐間地錨邊坡改善工程5處（平溪站-菁桐站）、台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程3處（苗栗站-南勢站）、台東線鹿野山里邊坡整治工程3處（鹿野站-山溪站）。
高虹安表示，今天在院會中，已要求交通部儘快改善這9處邊坡工程，邊坡鄰近軌道工程一但有異物入侵、人員闖入，非常容易造成嚴重傷亡。行政院則回覆說，會在年底前將完成25處邊坡的異物入侵監測系統，她呼籲行政院立即檢視這9處工程上的邊坡安全防護措施是否做好，以維護軌道安全。
高虹安昨天也透過臉書表示，此次出軌意外事故，最大問題出在工地安全，她認為交通部與台鐵應馬上對正在施工的9處邊坡工地進行全面安檢，3天內完成並提出初步報告。完工的另一處也要列入安檢，確定施工人員已撤離、設施完固良好。
高虹安質疑，身為乘客的我們坐火車放行李都知道要小心，為公共安全而施作的養護工程卻完全不注意工地安全？這豈不是天大的諷刺。台鐵只負責發包卻未善盡管理責任，更是非常不應該。
高虹安說，此次事故，從發包、督導、稽核、監造到實際施工者的各項環節都顯有弊病，包括如今遭披露意外發生當下在現場出現、疑似趕工的施工工人，這些原本應對工地安全負責的單位，都應從上到下追查、依法問責嚴懲，才能讓大家真正警惕、杜絕便宜行事的心態，避免傷亡慘痛的憾事一再發生。