還有未爆彈！25處工程危險邊坡曝光　高虹安要求台鐵改善

2日上午9點多在花蓮縣秀林鄉「清水隧道」疑似工程車滑落邊坡，導致台鐵408車次太魯閣列車煞車不及撞上，發生出軌事故，造成50人罹難，超過200人受傷。台灣民眾黨立委高虹安今（6）日曝光資料指出，台鐵發包正在施工中、靠近鐵軌的危險邊坡，不只出事的清水隧道段，一共有9項工程標案，共計25處危險邊坡未爆彈。

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9項工程、共25處邊坡施工處包括：北迴線1處（和仁站-崇德站）、台北工務段轄內地錨邊坡改善工程4處（八堵站-暖暖站、七堵站-百福站、樹林站-山佳站）、宜蘭線地錨改善工程2處（貢寮站-福隆站、大溪站-龜山站）、宜蘭線福隆至石城地錨邊坡改善工程4處（福隆站-石城站）、北迴線地錨邊坡改善工程2處（蘇澳新站-永樂站、武塔站-漢本站）、台東瑞穗三民間地錨邊坡改善工程1處（瑞穗站-三民站）、平溪線平溪菁桐間地錨邊坡改善工程5處（平溪站-菁桐站）、台中線苗栗南勢間護岸基礎補強及新設工程3處（苗栗站-南勢站）、台東線鹿野山里邊坡整治工程3處（鹿野站-山溪站）。