吳宗憲捐款太魯閣號事故 盼多餘善款「改善交通」
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-06 17:35:04｜2021-04-06 17:52:14
吳姍儒（Sandy）、炎亞綸、唐綺陽《36題愛上你》第二季首集來賓請到吳宗憲，炎亞綸大膽提問吳宗憲如果要與死敵大和解，會選館長還是陳沂？吳宗憲高EQ回應：「沒有樑子怎麼和解？」另外，吳宗憲上周花蓮演出只和太魯閣號事故相隔1天，深有感觸的他也組織藝人捐款，「如果款項夠用，多留下來的拿去改善交通也OK。」
吳宗憲認為館長、陳沂都不是他的死敵，「我是他們的工具人而已，罵我只是他們營生的模式」，沒有所謂和不和解。談到台鐵事故，吳宗憲也表態會捐款，「我們藝人捐款就是拋磚引玉，因為隔天我剛好搭上普悠瑪，在列車上可以感受那種悲戚的心情，捐款對捐款的人來講，也是一種療傷，如果款項夠用，多留下來的拿去改善交通也OK。」 在太魯閣號事故前，唐綺陽在星座運勢周報中曾預言：「可能引發各種交通意外，出行皆需小心。」事後遭到部分網友批評蹭熱度，今日她與吳宗憲對談時，吳宗憲一句「被誤解是演藝事業的一部分」，讓唐綺陽當場落淚。唐綺陽事後表示：「不認識、不熟悉我的人，對我有一些看法，沒事啦，我覺得如果我沒有做錯什麼就沒事了。」