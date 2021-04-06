NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

足球／展逸天行者5外援助陣　倚重日本隊長經驗

記者鍾東穎/台北報導

2021-04-06 17:57:21

▲展逸天行者足球俱樂部成軍記者會亮點之一，現場打造運動時尚風格氛圍，天行者球員以「走秀」方式出場，並展示球隊相關商品，包含上衣、水壺與毛巾等，為企業甲級足球聯賽的行銷包裝注入新的活力，球員介紹時搭配現場主視覺呈現，氣氛活潑。。（圖／展逸國際提供）
▲展逸天行者足球俱樂部成軍記者會亮點之一，現場打造運動時尚風格氛圍，天行者球員以「走秀」方式出場，並展示球隊相關商品，包含上衣、水壺與毛巾等，為企業甲級足球聯賽的行銷包裝注入新的活力，球員介紹時搭配現場主視覺呈現，氣氛活潑。。（圖／展逸國際提供）
展逸天行者足球俱樂部今(6)日舉行成軍記者會，主要成員為今年完成大專盃三連霸的北市大和5名外援，首年隊長袖標交給來自日本沖繩的前里陸斗，倚重他過去3年企甲經驗，並待日本教練到位後，搭起中、日溝通橋梁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周台企甲首戰，展逸天行者將於於銘傳大學足球場，強碰對上老牌勁旅北市大同，總教練張武業表示，大專盃和職業聯賽還是有段落差，請來日本教練引進日本技術，今年5名外援的加入也是希望打造更多元的球風，來挑戰更高水準的比賽，並期待3名巴西球員帶來奔放球風，讓台灣球員在場上更放得開，有自信。

5名外援分別為日本球員前裡陸斗、楠山剛志，和3位來自南華大學的巴西「如來之子」Alves Dos Reis Vitor(維多)、Luan Anderson Pinheiro da Silva(盧安)和Pereira Dos santos Igor Mauricio。

前里陸斗小時候因為棒球隊滿額，轉加入足球隊開啟球員生涯，來台念大學，現年22歲的他隨天行者前身紅獅FC出賽已有3年企甲經驗，去年紅獅以第7名保級，他認為，今年在磨合上大有進步，有望突破。

天行者也希望倚重前里陸斗的企甲經驗，並待日本教練到位後，搭起中、日溝通橋梁。

▲展逸天行者隊長來自日本沖繩的前里陸斗。（圖／鍾東穎攝
▲展逸天行者隊長來自日本沖繩的前里陸斗。（圖／鍾東穎攝 ,2021.04.06）
 

關鍵字

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
10.71%89.29%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.24%33.76%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀