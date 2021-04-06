足球／展逸天行者5外援助陣 倚重日本隊長經驗
記者鍾東穎/台北報導
2021-04-06 17:57:21
展逸天行者足球俱樂部今(6)日舉行成軍記者會，主要成員為今年完成大專盃三連霸的北市大和5名外援，首年隊長袖標交給來自日本沖繩的前里陸斗，倚重他過去3年企甲經驗，並待日本教練到位後，搭起中、日溝通橋梁。
本周台企甲首戰，展逸天行者將於於銘傳大學足球場，強碰對上老牌勁旅北市大同，總教練張武業表示，大專盃和職業聯賽還是有段落差，請來日本教練引進日本技術，今年5名外援的加入也是希望打造更多元的球風，來挑戰更高水準的比賽，並期待3名巴西球員帶來奔放球風，讓台灣球員在場上更放得開，有自信。
5名外援分別為日本球員前裡陸斗、楠山剛志，和3位來自南華大學的巴西「如來之子」Alves Dos Reis Vitor(維多)、Luan Anderson Pinheiro da Silva(盧安)和Pereira Dos santos Igor Mauricio。
前里陸斗小時候因為棒球隊滿額，轉加入足球隊開啟球員生涯，來台念大學，現年22歲的他隨天行者前身紅獅FC出賽已有3年企甲經驗，去年紅獅以第7名保級，他認為，今年在磨合上大有進步，有望突破。
天行者也希望倚重前里陸斗的企甲經驗，並待日本教練到位後，搭起中、日溝通橋梁。