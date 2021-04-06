運安會曝光列車失事畫面　打臉李義祥不只一車輛進出

我是廣告 請繼續往下閱讀
楊宏智指出，經過與工程車原車場調查，工程車的手煞車有經過改裝，更離譜的是該改裝「並非原廠認證的煞車系統」，且根據公路總局提供的監視器畫面，事故發生前，除了該輛工程車好場另有其他車輛，工程車在上午8點49分左右，載運許多輪胎抵達現場，9點33分時看到，除了該工程車還有其他車輛在現場移動，打臉李義祥日前宣稱的「獨自到工地視察」說法。
根據運安會的調查報告，工程車是翻滾下斜坡掉落至鐵軌上，與列車撞擊到僅時差一分多鐘，撞擊時為車頭對車頭相撞，司機在9點28分44秒之前便開始使用手動煞車，列車是按規定行駛，時速為126公里並未超速，根據ATP資料，紀錄停止前2秒車速為時速126公里，後續開始降速，紀錄停止時，車速為時速121公里，然而以列車質量與速度來看，要完全停止列車至少需要5至6百公尺的距離，現場司機員的反應時間遠遠不足，且已盡最大人為可動作之作為。
根據運安會還原現場工程車的移動路徑，楊宏智證實，工程車是在有啟動的狀態下滑落，因此才有行車紀錄器的資訊，而依據圖片位置從點1移動至點2，在點2的時候工程車撞到樹叢上隨後即熄火，點3為運安會的推測，點3由於車輛已熄火所以沒有資料，位置4是透過現有證據推測出來的位置，至於車子為什麼熄火？司機熄火後做了什麼事情？則交給檢調調查。
對於外界質疑為何在現場施工時並沒有加裝護欄，否則即可避免災害發生，楊宏智說明，今天在發生事故的周圍環境，如果加上護欄，會牽涉到要加裝多大的護欄等問題，在實踐上是不太容易的，「很多瑣碎的事情都是在實務上不太容易解決的事情，還有賴進一步的分析。」