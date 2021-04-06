名家論壇》蕭徐行／台鐵要改革，交通部也要組織再造

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台鐵發生這麼離譜的公安事故真的很讓人驚訝，儘管包商便宜行事有最重大的責任，台鐵相關運務與管理包商單位難道也可以擺擺手，一走了之？這種該做到位的技術程序，本來就是很基本的要求，卻因為輕忽細節，可惜一個疏忽就不能挽回重大的人命傷亡。
部分人士倡議台鐵民營化、公司化是解決台鐵沉痾的方法，但是只要企業缺少競爭的對手，民營化就能解決服務不佳，凡事倚老賣老的官僚心態嗎？再說，台鐵老舊的資財、沉重的人事費用等等老問題依然無解，如果國家都無力出面將其改頭換面，要民營化又能吸引多少投資人的眼光呢？
日本的JR鐵路系統也曾經面臨同樣的問題，如今JR鐵路一新形象，乾淨清潔，準時準點，成為日本國民旅遊最值得信賴的交通工具，那不是民營化一句話，只把鐵道系統都給民間經營就能成事的。
台鐵的最大問題在於是一個欠缺強力的監督機制與營運使命的企業與官僚組織的混合體。台鐵主管全島最大的公共運輸系統，但是台鐵局的營運單位不能全權主導企業的經營與走向。台鐵在交通部的位階並非一級單位，許多決策與營運走向並非局長說了算，許多業務不僅交通部相關幕僚單位要知會，甚至必須由部務會議乃至於部長，甚至行政院長、總統層級親自定奪，如此層層節報往往延誤時機，做出非專業決定。
我們的交通部長主管了全島的陸海空相關事務，並非只有鐵路運輸而已，又由於多非專業出身，在做決策時常常只能依勢看勢，憑自我認知決定；再說局長多由政治任命，專業度不僅有待檢驗，又常常為了自身前途看上不看下，不緊盯基層的作業流程，不重視基層的士氣福利，那麼又如何能掌握問題，趨利防弊呢？
說到底，還是交通部業務龐雜的像個大雜院，它統管了整個台灣島交通的相關重要事務，這樣臂多力分的組織結構，又怎麼期待專靠交通部就能統整所有的交通事務，再說隨著科技的發展，許多交通事項已經是日新月異，這樣一個本身就該被組織重整的行政機構，又如何期待它對於許多交通事務有急速與明確的反應？
交通部歷史可追溯自清末成立的「郵傳部」。1912年中華民國臨時政府內閣設置「交通部」起，只要相關交通與運輸的業務都併入交通部轄下。如今交通部統管業務龐雜，下轄高速公路局、 民用航空局、 觀光局、 公路總局、 中央氣象局、 鐵道局、 航港局、 運輸研究所、 中華郵政股份有限公司、臺灣鐵路管理局、 桃園國際機場股份有限公司、 臺灣港務股份有限公司等單位。其中有些業務有其關聯性，例如陸運、海運與空運可以放在一起，改為運輸部門，其他業務實在應該讓其民營化或是獨立。
這樣事權專一，並聘用專業運輸的長才，研究擘劃合乎台灣需要的交通大計，這樣才能創造合乎環境現狀的運輸決策，，而非只是政治任命非專業的人員，又無法抓到頭緒的官員在那邊亂整國事，無視民眾的生命安全。
交通部主管了全國陸海空的所有業務，決定了台灣島內外的運輸動向與發展計畫，交通部長其實就是台灣的「海陸空總司令」，怎麼樣調整出最合乎時代需要的新交通部，即使聘請國外專家協助改革也無所謂，否則再這樣雜亂無章，下一次的災難說不定會在哪個地方冒出來。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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