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銷日鳳梨也現黑心　陳吉仲：將補貨且不會再發生

中央社

2021-04-06 18:34:22

▲農產鳳梨近日出口突然遭到中國封殺。（圖／記者葉政勳攝 , 2021.03.02）
▲銷日鳳梨近日也傳出褐化、黑心問題，對此，農委會主委陳吉仲表示將補貨予消費者，並保證不再發生。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝）
（中央社記者楊淑閔台北6日電）台灣鳳梨輸銷新加坡傳出黑心問題被超市下架，銷日也傳出褐化、黑心現象。農委會主委陳吉仲今天說，會補貨，且以後不會發生，已要求1日起出貨全程溫控，否則不補貼運費。

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中國3月起暫緩輸入台灣鳳梨，不只國內消費者、企業熱情訂購，也獲得海外市場相挺，包含新加坡、日本、香港都擴大購買台灣金鑽鳳梨挺台灣農民。但輸銷新加坡部分3月底因褐化、黑心問題已非單一個案，被新加坡職總平價超市（NTUC FairPrice）下架，銷日也傳出有黑心現象。

陳吉仲接受電話聯訪指出，農委會已同步與僑胞、台商、日本及新加坡消費者做完整說明，如果拿到黑心鳳梨，農委會絕對保證會再補完整、高品質的鳳梨給消費者。

他並說，已經要求業者，從台灣出口商到對方進口、販售通路業者，都要落實環控的溫度，維持在攝氏13度正負2度，「已經有要求，以後就不會有再出現鳳梨有黑心」，連同包裝也要求規格，以及糖度14度才可以出口，若沒落實上述種種要求，出口的海運補貼不給；補貨部分也不會重複給予海運補貼。

農委會副主委陳駿季補充，1日已再找供果園、包裝場、貿易商，告知從採收後到海外市場上架的全程，都要落實溫控13度正負2度，並要派人到對方市場監控落實，還要補貨給對方，以確保商譽及商機。

農委會國際處副處長林志鴻說，其實以前剛開始出口中國也有類似問題，後來告知對岸市場要做好儲運、上架銷售的溫控，就沒有問題了，日前與業者開會，台灣蔬果輸出業同業公會也有幹部出席，農委會告知要派員到對方國市場監督落實溫控。

他分析，3月以前原本就輸銷日本的業者所售鳳梨，並沒有問題傳出；3月之後才輸銷新加坡、日本的新業者，可能不知道要告訴對方市場的業者，金鑽鳳梨的皮比菲律賓等國銷售的品種MD2薄，過冷會凍傷，「儲運、上架溫控不能低於10度」，且新加坡業者有時放在常溫下賣，回溫會讓醣化代謝異常，因而褐化。

國際處補充，今年3月1日至4月5日，台灣鳳梨外銷中國之外市場5610公噸，比去年同期969公噸多很多；並有3國（地）成長最多，包含日本2906公噸，比去年同期的624公噸多數倍；新加坡231公噸，比去年同期148公噸多1倍以上；香港2289公噸，更是去年同期122公噸的10幾倍。

關於香港迄今無黑心鳳梨出現，根據貿易商經驗推測，可能與海運加上檢疫通關時程長短有關，外銷日本、新加坡皆約需7天，香港僅約2天多。（編輯：管中維）1100406

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