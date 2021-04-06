3年內兩度！台鐵再發生出軌傷亡事件　監委申請主動調查

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該院之前已針對普悠瑪列車脫軌事故、台鐵重大工安意外、鐵路列車駕駛人員及營運管理規範未盡周延妥善、台鐵行車安全與事故防止機制探討等多案進行調查，並要求台鐵局除應加強員工危機意識及風險管理外，還應探究現有危害與行車事故原因，輔以營運管理作為，以降低危害風險發生，另應強化面對行車事件之緊急應變處理機制，確保乘客安全無虞；同時，對於交通部涉及監督事項之疏漏，所致的重大行車事故，多次予以糾正。惟仍發生此次憾事，顯見台鐵局似未記取教訓、落實改善相關疏失、無法建立民眾對台鐵運輸安全之信心，令人遺憾。
監委指出，該事故仍有多處疑點待釐清，例如：邊坡之吊卡車為何滑落？若卡車滑落後5至7分鐘，列車始經過，在這段黃金救命5至7分鐘，為何無人通報，相關人員為何毫無作為？此究係人員疏失抑或消極不作為？另外，吊卡車滑落地點為台鐵工務處發包之「鐵路行車安全改善6年計畫-北迴線」工程工地，該工程採購當時，有無考量建置工地安全措施？其監工、複查機制為何？有多項疑點待釐清，監委葉宜津、蔡崇義、鴻義章將立案調查真相，盤點工安規範及政策，釐清疑點並追究相關人員是否有行政違失責任，以期告慰傷亡者及家屬，避免憾事一再發生。
新聞來源為Newtalk 新頭殼