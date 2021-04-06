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迎戰IKEA！特力屋、HOLA內湖店重新開幕　強化體驗與情境

記者許家禎/台北報導

2021-04-06 19:15:08

▲特力屋內湖店與HOLA內湖店重新開幕，強化手作體驗與情境空間。（圖／特力屋提供）
▲特力屋內湖店與HOLA內湖店重新開幕，強化手作體驗與情境空間。（圖／特力屋提供）
IKEA宜家家居敦北店熄燈後，即將接手台北市據點的內湖店日前證實將於4月28日開幕，而特力屋內湖店與HOLA內湖店積極備戰，也在4月重新開幕。為此，特力集團營運長何采容今（6）日表示，「非常歡迎，期盼商圈共榮」！而目前統計集團旗下特力屋大店有27家，社區型小店則有19家，預計今年底前要開到40家，其中也包括4月底要開幕的澎湖店。

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特力屋與HOLA內湖店4月重新開幕，其中特力屋內湖店首推4大DIY體驗區，包含衛浴、窗簾、油漆、工具五金，讓顧客在門市專員專業解說下親自試換馬桶蓋、塗刷油漆等，讓消費者「先學會、再購買」，回家即可輕鬆DIY。另外搭建18套融合現代風格的居家情境展示區，結合智能配件商品，讓民眾可直接體驗聲控窗簾與燈具，開啟智慧住宅的全新想像。

特力集團營運長何采容指出，觀察店內客人發現，客人多因經驗不足，因此不知道如何挑選商品，但像是透過DIY自己動手拆裝馬桶蓋、或是觀察馬桶水箱運作方式，實戰演練下消費者不怕買錯，也更能快速選擇合用的商品。而為了讓商品更靠近消費者，近年來社區型小店擴張快速。

何采容進一步指出，特力屋大店有優勢但同時也有侷限，像是店很大可以逛上一整天、東西都很齊全，但對於距離較遠的消費者來說，「有急用！想買了趕快解決問題」才是重點，像是衛浴、電料、水材等，而選貨精準備有8000個品項的社區型小店非常符合需求。目前特力屋大店有27家，社區型小店則有19家，預計今年底前要開到40家，其中包括4月底要開幕的澎湖店。

▲IKEA宜家家居內湖店將於4月28日開幕，特力集團營運長何采容6日表示，「非常歡迎，期盼商圈共榮」。（圖／記者許家禎攝，2021.4.6）
▲IKEA宜家家居內湖店將於4月28日開幕，特力集團營運長何采容6日表示，「非常歡迎，期盼商圈共榮」。（圖／記者許家禎攝，2021.4.6）
 

至於HOLA內湖店則以四大特色嶄新登場，包括匯集全球居家好品，全年引進超過50個國際品牌；窗簾與收納區結合空間體驗，強攻客製化商品與服務；打造全台最大坪數迪士尼聯名專區；推出複合式HOLA Kitchen，廚藝課程、手作體驗、外帶輕食服務三合一。

值得一提的是HOLA聯名IP商品部分，幾乎檔檔都有龐大效應，其中又以與迪士尼合作的成績最好，好到雙方合作擁有專屬的商品線，未來將加深雙方的合作，並加強設計感、擴大客群。統計目前HOLA聯名商品占HOLA總營業額約2%，未來希望能成長到4或5%。

然後面對IKEA將於4月28日開幕，特力屋與HOLA內湖店這次重新開幕被視為是迎戰IKEA，為此何采容老神在在表示，「我們非常歡迎，期盼商圈共榮」。未來將持續傾聽消費者的聲音，以大店帶小店，更多體驗空間、強化服務與完整商品來站穩腳步。而這次特力屋與HOLA內湖店改裝，預估業績將有2成的成長。

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