迎戰IKEA！特力屋、HOLA內湖店重新開幕　強化體驗與情境

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特力集團營運長何采容指出，觀察店內客人發現，客人多因經驗不足，因此不知道如何挑選商品，但像是透過DIY自己動手拆裝馬桶蓋、或是觀察馬桶水箱運作方式，實戰演練下消費者不怕買錯，也更能快速選擇合用的商品。而為了讓商品更靠近消費者，近年來社區型小店擴張快速。
何采容進一步指出，特力屋大店有優勢但同時也有侷限，像是店很大可以逛上一整天、東西都很齊全，但對於距離較遠的消費者來說，「有急用！想買了趕快解決問題」才是重點，像是衛浴、電料、水材等，而選貨精準備有8000個品項的社區型小店非常符合需求。目前特力屋大店有27家，社區型小店則有19家，預計今年底前要開到40家，其中包括4月底要開幕的澎湖店。
至於HOLA內湖店則以四大特色嶄新登場，包括匯集全球居家好品，全年引進超過50個國際品牌；窗簾與收納區結合空間體驗，強攻客製化商品與服務；打造全台最大坪數迪士尼聯名專區；推出複合式HOLA Kitchen，廚藝課程、手作體驗、外帶輕食服務三合一。
值得一提的是HOLA聯名IP商品部分，幾乎檔檔都有龐大效應，其中又以與迪士尼合作的成績最好，好到雙方合作擁有專屬的商品線，未來將加深雙方的合作，並加強設計感、擴大客群。統計目前HOLA聯名商品占HOLA總營業額約2%，未來希望能成長到4或5%。
然後面對IKEA將於4月28日開幕，特力屋與HOLA內湖店這次重新開幕被視為是迎戰IKEA，為此何采容老神在在表示，「我們非常歡迎，期盼商圈共榮」。未來將持續傾聽消費者的聲音，以大店帶小店，更多體驗空間、強化服務與完整商品來站穩腳步。而這次特力屋與HOLA內湖店改裝，預估業績將有2成的成長。