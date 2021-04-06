影／抗議桃捷綠線徵收　民眾大罵「土匪鄭文燦」自殘濺血

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這名黃姓住戶憤怒表示，自己沒念過甚麼書，市府來的公文根本看不懂，後來才發現原來住家要被徵收！員警要他上擔架送醫，黃一度大喊是「勇敢的台灣人」，後來在成員力勸趕快送醫止血下，才躺上擔架被送醫。
另一位住戶劉姓阿嬤說，早年曾聽說「留站不設站」說法，但後來竟遭推翻。她強調她和先生在當地居住已近40年，夫妻倆經營水電行，辛苦打拚才買下這棟房子，但市府卻以一紙公文要徵收，想到辛苦大半輩子，以為可以在此安老，卻面臨被徵收，日後要何去何從？
市府捷運工程局表示，綠捷G09基地採最精簡及使用最小用地規畫配置，其範圍內共有20戶地主，其中17戶已同意協議價購及參與聯合開發，惟3戶地主未同意。
捷工局表示，因G09站有其設站必要性，經內政部土地徵收審議小組110年3月3日審議決議「符合徵收土地之公益性及必要性」，但附帶決議「案內部分土地所有權人不滿協議價格及徵收補償價格1節，請桃園市政府本於權責再與民眾詳細說明與溝通；另請桃園市政府查明倘有條例第34條之1以外之安置需求，請給予必要之輔導措施及行政協助」。
捷工局表示，幾經溝通後，3戶於訪談中表示，協議價格太低、希望提高補償金額、以等值土地換回房屋等訴求，惟價格部分是經委託3位不動產估價師，依照土地徵收市價查估辦法及不動產估價技術規則鑑定價格中，取其最高價，基準地一坪約為86萬元做為協議價購之基礎。
捷運工程局長陳文德表示，G09站的用地取得案，自105年4月即召開地方說明會，開始與地主進行溝通，於109年2月12日、3月23日及10月20日亦召開3場協議價購會，期間亦在里長辦公室駐點提供諮詢服務，及陸續電訪與地主即時溝通。若地主有任何疑慮，皆可與捷運工程局同仁連繫，理性溝通。