NOW早報／友在第7車廂罹難！警致謝倖存者：替我幫他活下

朋友在第7車廂罹難！暖警致謝倖存者：替我幫他活下來





我是廣告 請繼續往下閱讀

太魯閣列車事故進入第5日，目前已釀成50人死亡。前（5）天一名陳姓女士到花蓮車站領回自己的行李後，碰巧遇見事發時參與救援的員警鄭凱軒，兩人立馬認出對方，互道關心與鼓勵，鄭員也向陳小姐坦言，他朋友當時在第7車廂，但已不幸罹難，「我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您」，讓人不禁鼻酸。





▲太魯閣事故參與救援的員警鄭凱軒向倖存者坦言，「我朋友也在第7節車廂但已不幸罹難，我在現場救災雖然沒辦法幫到他，但您替我幫他活下來了，我也謝謝您。」（圖／翻攝自內政部警政署鐵路警察局）

今日天氣／東北季風稍減弱！氣溫略回升 東半部零星雨

今（7）天東北季風將稍減弱，水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區及屏東地區亦有零星短暫陣雨；預測溫度方面，各地早晚仍涼，中部以北及宜花低溫16至19度左右，南部及東南部約20度左右；北部及東半部高溫略升至24至27度，中南部可達29度，屬於溫暖微熱，中南部日夜溫差較大，早出晚歸的朋友應適時增減衣物。





不只一台車輛進出現場！監視器畫面證明李義祥說謊





太魯閣出軌意外持續搶救調查中，國家運輸安全委員會昨（6）日下午也舉辦記者會說明最新調查狀況，運安會主委楊宏智指出，根據公路總局的監視器畫面，現場除了李義祥外不只一輛車輛進出，揭發李義祥謊言，另外運安會也曝光太魯閣號撞上工程車瞬間的行車畫面，後續分析將持續進行。





▲根據ATP資料，紀錄停止前2秒車速為時速126公里，後續開始降速，紀錄停止時，車速為時速121公里。（圖／運安會提供）

提醒「小心交通」惹議 唐綺陽被吳宗憲一句話逼哭

吳姍儒（Sandy）、炎亞綸、唐綺陽《36題愛上你》第二季首集來賓請到吳宗憲，在太魯閣號事故前，唐綺陽在星座運勢周報中曾預言：「可能引發各種交通意外，出行皆需小心。」事後遭到部分網友批評蹭熱度，昨（6）日她與吳宗憲對談時，吳宗憲一句「被誤解是演藝事業的一部分」，讓唐綺陽當場落淚。





▲炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳宗憲、吳姍儒對談。（圖／記者陳思誼攝）

北韓宣布不參加東京奧運！考量新冠疫情嚴峻





朝鮮（北韓）昨（6）日宣布不參加今年7月的東京奧林匹克運動會，原因是考量新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，出於保護運動選手的健康安全，經過北韓奧林匹克委員會在平壤的會議討論後，決定不參加此次夏季奧運。





▲考量到新冠肺炎疫情惡化，北韓官方宣布不參加7月的東京奧運。（圖／美聯社／達志影像）

捷運站手扶梯下藏「神祕黑盒」！背後真相曝光：太貼心了





捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日，一名男網友在PTT八卦板提到，搭捷運時到捷運站乘坐手扶梯，意外發現手扶梯的扶手下方，竟安裝了一個神祕的小盒子，有黑色也有紅色的，不禁疑惑道「經過北車捷運站看到的，覺得蠻新奇的，是自動消毒機嗎？還是怕人刮到的防護設計而已？」困惑表示「捷運手扶梯裝這個是什麼？」





貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛猜測「指紋識別系統」、「黑科技欸」；不過，許多內行網友一看秒懂，「映像是紫外線燈，用來自動消毒」、「UV消毒」、「紫外線消毒機」。事實上，根據《TVBS》報導，台北捷運為了防疫，3月初在部分捷運站手扶梯的扶手裝了新的設備，即透過紫外線消毒燈來清潔扶手，相當貼心，並將評估效果決定未來是否全面裝設。（編輯：許苡晴）



