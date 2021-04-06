新竹縣長楊文科指示 全面體檢縣內台鐵邊坡

台鐵太魯閣號在清明連假發生半世紀以來最大意外事故，新竹縣長楊文科今（6）日上午主持縣府主管會報，率全體主管為不幸往生者默哀一分鐘，他並改變既有開會流程，要求交通旅遊處簡報縣境鐵路安全。楊文科聽取簡報後指示，全面體檢新竹縣台鐵邊坡、老舊橋樑和公共工程工地安全，保障民眾生命安全。





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新竹縣政府交旅處長游志祥表示，台鐵在新竹縣境設有新豐、湖口、竹北、內灣等13個車站、全長35公里，其中內灣線運量最大，每年超過百萬人次，而新豐站到竹北站間東線，109年5月22日曾因豪雨導致土石滑落鐵路內，所幸及時花了3個小時清理完成，才沒釀成意外。





游志祥也說，台鐵行車安全改善六年計畫原本規畫民國109年要在全台25處完成「邊坡全生命監測系統」，其中新竹縣內 線有2處，完成後可藉由畫面監測及人工智慧系統監看邊坡，若發現異物入侵、可以透過人工智慧系統判讀狀況，並及時對列車提出告警通知，但這個計畫現在已經延後到111年底。





楊文科聽了簡報後感慨表示，台鐵應加快腳步跟上科技智慧時代，他指示交通旅遊處會同台鐵在最短的時間內，實地會勘並檢測台鐵在新竹縣全線(含支線)邊坡安全，並提供安檢報告。楊縣長也提醒縣府及各鄉鎮發包的公共工程，從平時就做好安檢，另外，也要持續監控新竹縣橋梁安全預警系統是否正常運作，他也呼籲全民發揮雞婆精神，若發現任何工程疑慮都能隨時反映給縣府，盡全力防範公安意外。



