「什麼樣的大人」畢業展　樹德科大視傳系想像力大爆發

青年學子的創意想像在畢業展中呈現，樹德科大視覺傳達設計系畢業生以「什麼樣的大人/ WHAT KIND OF ADULT」為題，由101位同學推出19組包含平面設計、包裝設計、多媒體設計等創作元素作品。4月7日至11日於樹德科大設計大樓一樓大理石廣場舉行；4月30日至5月9日則將於駁二蓬萊區B4倉庫，高雄青春設計節展出。





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「什麼樣的大人/ WHAT KIND OF ADULT」畢展專題以「時間不曾停歇，追尋理想，勇敢去闖，成為自己理想中的大人」為發想，以畢業作品為大學四年的學習作註解，畢業意味著對自己的檢核，在大學四年裡的學習吸收，不論失敗或是成功，都是成長的養分。





▲「什麼樣的大人」由101位同學推出19組包含平面設計、包裝設計、多媒體設計等創作元素作品。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.06）

校長陳清燿勉勵學生，可以畢業，表示歲月與精力皆有限；學業可以畢業，但是學習不可以畢業，所以要活到老學到老充實自我的技能；青春可以畢業，設計夢想不可以畢業，所以要勇敢面對未來每一天的挑戰，一定要成為有用的人。





視傳系主任邱惠琳勉勵，我們從小就不斷地在學習，再一次又一次的考驗中重建自己，每個階段都有自己心中想成為的目標，小時候想成為超人、英雄、科學家等，此時又嚮往下個階段會是什麼模樣？大學四年的準備，是築夢的開始，希望同學活用學習經驗，在新的環境裡能活出自己的模樣，相信秉持對夢想的堅持，持之以恆的努力，最終都可以成為自己心目中的理想大人。



