邀俄參加印太戰略　外長蘇杰生分享印度觀點

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據印度外交部長的聲明，蘇杰生（S. Jaishankar）6日與來訪的拉夫羅夫舉行雙邊會談後表示，他向俄方分享了印度對印度太平洋的觀點，就如同印度總理莫迪幾年前在新加坡香格里拉對話所言，當代的挑戰要求各國以嶄新及不同的方式展開合作，這種合作也反映全球政治多極化和與再平衡的特徵。
蘇杰生說，印度在東亞高峰會提出的「印度太平洋倡議」（Indo-Pacific Oceans Initiative）一直強調，印度堅定致力於東協（ASEAN）在印太的中心地位。
他說，隨著印度推動「東進」（Act East）及其他政策，俄羅斯是非常重要的合作夥伴，無論是在俄羅斯遠東地區或是清奈－海森崴走廊（Chennai-Vladivostok Corridor）。
印度新聞頻道Times Now報導，拉夫羅夫在與蘇杰生舉行雙邊對話後，以俄語向媒體否認俄中軍事聯盟共抗美國的消息。
拉夫羅夫表示，俄羅斯已聽到關於俄中軍事聯盟的猜測，也聽到了有關方面正在促進如中東和北約、亞洲和北約聯盟的消息，俄羅斯和印度的立場相同，「這種聯盟適得其反」，「我們（俄羅斯）有興趣進行包容性的合作，但不是針對某國」。
印度外交部聲明引述蘇杰生表示，雙方今天的討論大部分聚焦在蒲亭（Vladimir Putin）今年稍晚為出席年度雙邊領袖高峰會訪問印度的準備工作，且談到雙邊在核子、太空和國防領域的長期夥伴關係。
他指出，兩人還就區域與全球事務交換意見，且花了時間討論阿富汗及周邊問題，並對西亞、波斯灣和伊朗問題交換意見。
蘇杰生說，兩人也討論國際南北運輸走廊和清奈－海森崴東部海事走廊等議題，把迅速擴大印俄能源合作列入議程；雙方還討論製藥合作，包括俄羅斯疫苗在印度生產的事宜。
美國反對印度向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，且可能因此制裁印度。
拉夫羅夫今天迴避了何時交付S-400防空飛彈系統等相關問題，僅說「我們沒有討論美國的聲明，相對地，我們確認將深化軍事合作，我們有官方的軍事科技合作委員會，且有自己的計畫」。
蘇杰生表示，雙方沒有具體討論採購S-400問題，這是由雙方國防部長領導的另一機制負責，預計年底開會討論。
印度政府先前強調，採購S-400是為了強化自身的防空網，希望美國不要實施制裁。（編輯：馮昭）1100406