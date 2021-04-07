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邀俄參加印太戰略　外長蘇杰生分享印度觀點

中央社

2021-04-07 09:28:53

印度外交部長蘇杰生（右）向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）分享印度的印太觀點。
▲印度外交部長蘇杰生（右）向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（左）分享印度的印太觀點。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者康世人新德里6日專電）印度外交部長蘇杰生與俄羅斯外交部長拉夫羅夫今天在新德里舉行雙邊會談，討論俄羅斯總統蒲亭訪問印度事宜。蘇杰生表示，會談中他向拉夫羅夫分享印度的印太觀點。

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印度力邀俄羅斯加入美國、日本等國倡議的印度太平洋戰略，希望平衡外界對印太戰略是由美國主導和領導的觀點。但拉夫羅夫（Sergei Lavrov）曾批評美國的印太概念只是為了「排斥」中國，「這很不正常」。

據印度外交部長的聲明，蘇杰生（S. Jaishankar）6日與來訪的拉夫羅夫舉行雙邊會談後表示，他向俄方分享了印度對印度太平洋的觀點，就如同印度總理莫迪幾年前在新加坡香格里拉對話所言，當代的挑戰要求各國以嶄新及不同的方式展開合作，這種合作也反映全球政治多極化和與再平衡的特徵。

蘇杰生說，印度在東亞高峰會提出的「印度太平洋倡議」（Indo-Pacific Oceans Initiative）一直強調，印度堅定致力於東協（ASEAN）在印太的中心地位。

他說，隨著印度推動「東進」（Act East）及其他政策，俄羅斯是非常重要的合作夥伴，無論是在俄羅斯遠東地區或是清奈－海森崴走廊（Chennai-Vladivostok Corridor）。

印度新聞頻道Times Now報導，拉夫羅夫在與蘇杰生舉行雙邊對話後，以俄語向媒體否認俄中軍事聯盟共抗美國的消息。

拉夫羅夫表示，俄羅斯已聽到關於俄中軍事聯盟的猜測，也聽到了有關方面正在促進如中東和北約、亞洲和北約聯盟的消息，俄羅斯和印度的立場相同，「這種聯盟適得其反」，「我們（俄羅斯）有興趣進行包容性的合作，但不是針對某國」。

印度外交部聲明引述蘇杰生表示，雙方今天的討論大部分聚焦在蒲亭（Vladimir Putin）今年稍晚為出席年度雙邊領袖高峰會訪問印度的準備工作，且談到雙邊在核子、太空和國防領域的長期夥伴關係。

他指出，兩人還就區域與全球事務交換意見，且花了時間討論阿富汗及周邊問題，並對西亞、波斯灣和伊朗問題交換意見。

蘇杰生說，兩人也討論國際南北運輸走廊和清奈－海森崴東部海事走廊等議題，把迅速擴大印俄能源合作列入議程；雙方還討論製藥合作，包括俄羅斯疫苗在印度生產的事宜。

美國反對印度向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統，且可能因此制裁印度。

拉夫羅夫今天迴避了何時交付S-400防空飛彈系統等相關問題，僅說「我們沒有討論美國的聲明，相對地，我們確認將深化軍事合作，我們有官方的軍事科技合作委員會，且有自己的計畫」。

蘇杰生表示，雙方沒有具體討論採購S-400問題，這是由雙方國防部長領導的另一機制負責，預計年底開會討論。

印度政府先前強調，採購S-400是為了強化自身的防空網，希望美國不要實施制裁。（編輯：馮昭）1100406

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