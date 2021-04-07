弟是太魯閣司機！姊狂勸離職遭拒　他曝「原因」全場致敬

台鐵太魯閣號2日發生重大出軌事故，目前已釀成50人喪生。然而，有女網友就透露，她弟弟是太魯閣號司機，由於司機工作必須冒著風險，她便希望弟弟能換工作，近日因太魯閣號慘劇發生，他再度勸弟弟離職，沒想到弟弟依舊一口回絕，更吐露「1理由」，讓全場都感動致敬。

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原PO在臉書社團「爆系故事館」表示，她大哥是台北市的公車司機，每天來回要跑7、8趟車，弟弟則是台鐵太魯閣號402次的火車司機，但司機這行業多少潛藏著危險因素，例如：過勞、身體不適等，這些都會影響當天的開車狀況，且近年來各種車禍事故頻傳，加上司機身上背負著數十人甚至數百人的生命，讓她更加心急，希望兄弟倆能換份工作，別再當司機，「也許有人會說我很自私，但生命當前…我選擇護著他們生命和安全」，連她媽都出面相勸，「累了就休息，換個工作也行」。

▲有女網友發文表示，她弟是太魯閣號司機，因此次重大出軌意外，讓她更希望弟弟能離職，但弟弟卻一口回絕。（圖／翻攝自爆系故事館）

▲原PO弟弟曝光當司機與不離職的原因，直言「我選擇這份工作，那就算會死，也要在我最熱愛的工作上。」（圖／翻攝自爆系故事館）

不過，當原PO苦口婆心勸弟弟時，弟弟卻意志堅定的說，「我選擇這份工作，那就算會死，也要在我最熱愛的工作上。」讓她聽後瞬間無語，只好告訴弟弟「那出車前，請你把你的制服和帽子以及平安符都拿去過香火，請神明護持」，同時直說「弟弟啊...如果你真的這麼熱愛這份工作，我們都會支持的。只是，你們兄弟倆要切記平安上路，然後安全歸來」。

對此，許多網友都不禁紅了眼眶，紛紛留言「感同身受，我先生也是火車司機員，每天都會希望他平安上下班」、「載人要肩負太多太多責任及壓力，相信他們熱愛的工作，向司機員說聲感謝，致敬！」「我爸開了20幾年火車了，現在已經安然退休，我老公開了10幾年聯結車，既然他們選擇了自己的人生及事業，家人當然支持，放心吧！」「為辛苦的大眾運輸司機員致敬，也希望台灣交通與工作時數問題能夠更加受到重視，安全是回家唯一的路」。（編輯：許苡晴）