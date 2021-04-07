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各地天氣多雲到晴　未來2波鋒面到

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-07 07:51:37

天氣
▲中央氣象局指出，今（７）日東北季風將稍減弱，水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區及屏東地區亦有零星短暫陣雨。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局指出，今（７）日東北季風將稍減弱，水氣偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有零星短暫雨，午後中南部山區及屏東地區亦有零星短暫陣雨。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄指出，今日至明（8日）午，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部及山區午後偶有零星降雨的機率；白天北舒適、南微熱，各地早晚涼；日夜溫差10度以上，應注意！今日各地區氣溫，北部13至26度，中部15至32度，南部17至33度，東部14至28度。

吳德榮表示，明下午鋒面到，東北風緊隨南下，冷空氣比上波弱、但水氣較多，影響至週六（10日）晨，北部及東半部轉有雨，中南部山區亦有局部短暫雨的機率；北台轉涼，其他地區氣溫稍降。此波鋒面的降雨，雖較前波明顯許多，但仍無法紓解桃園以南的旱情。

週六白天北部好轉、氣溫回升，東半部及山區有局部短暫雨。下週日、一（11、12日）西半部晴時多雲、氣溫續升；東半部及山區午後仍有局部短暫雨的機率。下週二（13日）另一波鋒面到，抵達時間及影響程度，模式仍在調整，應持續觀察。

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