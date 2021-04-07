雨霧中黃燈更明顯？新車車燈為何都改「白燈」　內行神解

車子除了要定期檢修輪胎

、電瓶、煞車皮、空氣濾清器、水箱水、節溫器、汽油濾清器及雨刷...等

，「車燈」也是非常重要的一環。而近日有網友就提問「在大雨中或大霧中，開黃燈不是比較明顯嗎？為何現在的車要把車燈改成白色呢？」問題釣出內行解答。

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原PO在網路論壇

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中表示，以前的車車燈是黃光，近年來的新車，車燈都改成白光，可是自然界中的雨跟霧，不也都是白色的嗎？她並困惑地詢問大家「在大雨中或大霧中，開白光燈跟開黃光燈，黃色不是比較明顯嗎？那為什麼現在的車要把車燈改成白色呢？」

▲網友在mobile01論壇中提問「為何現在的車要把車燈改成白色呢？」釣出內行解答。（圖／翻攝自mobile01）

問題一出，立刻引來行家回應「主要是因為現在的主流是LED光，而LED光在黃光以橘黃光上照明度（範圍）比較不足，才會改成比較亮的白光，尤其是霧燈，現在的霧燈近燈為黃金燈LED，遠霧燈為白光LED」、「LED黃光要加大功率才能達到和白光相同的亮度，還要另外考慮多於的散熱成本」。

同時更釣出專業網友解答，直指「色溫的問題，3000K會是黃光，6000K會是白光，傳統的鹵素燈泡多是色溫低的黃光，在雨霧中的穿透力較強，新型的LED燈泡多是色溫高的白光，在雨霧中的穿透力較差，我自己的汽車與機車均換成LED燈泡，原因是壽命長、較省電、燈殼不發燙，可以有效改善燈殼表面霧化的問題。」另還有人提醒「燈也是安全配備的一種，不過只希望至少要開燈，還是看到很多人晚上開車忘記開大燈。」（編輯：許苡晴）