沖咖啡用啥最輕便好攜帶？網狂推「1神器」：快速又好清

咖啡是許多人不可或缺的精神良伴，不少人喜歡在早晨或午後想睡覺時喝上一杯。而若是出門在外，到底該用什麼工具來沖泡才輕便好攜帶呢？近日就有網友在PTT求解，結果許多人都推爆「1神器」，大讚「既快速又好清理」。

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原PO在

PTT Coffee

板發文表示，自己想在辦公室的茶水間泡咖啡，希望選擇操作不要太繁複，容易收納的道具，她並請益大家「請問這類輕便 、快速的沖泡道具到底有什麼選擇？能分享一下心得嗎？」他也透露「目前我只知道愛樂壓、澳樂壓DCP、1Zpresso，還不知道要挑何者好...」

▲有網友提問「手沖咖啡要用什麼器具最輕便好攜帶？」結果許多人紛紛狂推「愛熱壓」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友一致狂推「愛樂壓」，紛紛留言「愛樂壓真的最方便，又好清，早上在家磨好粉即可，然後也不用手沖壺，直接用飲水機或馬克杯到就好了」、「我是愛樂壓+1Z-Q2，算輕便了，如果不需要現磨的話，只帶粉，那愛樂壓真的超快」、「推愛樂壓，10秒清潔完畢」、「愛樂壓go, 輕便好用收納起來也好看」、「一輩子只能買一支咖啡器具的話，愛樂壓絕對是首選」、「愛樂壓出杯時，矽膠刮過又有壓到濾紙，可以變成咖啡餅，好丟又不太沾附」、「之前上班時用愛樂壓真的蠻方便的，咖啡渣也好清，就一 塊粉餅」。

另還有人直指「我推DCP，好清好收好用」、「推水母濾杯、hario嘴鳥壺，符合輕便好帶」、「DCP外出旅遊方便又快速」、「DCP可以簡化到一支咖啡匙+手磨+丸形濾紙」、「最方便應該是濾掛」、「DCP更好洗啊，咖啡液不會反流，只要洗下面排水那個區塊而已」。（編輯：許苡晴）