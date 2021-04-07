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不是打電話報案！李義祥急Call吊車行：我的吊卡掉到鐵軌

新頭殼

2021-04-07 08:22:02

▲李義祥（右）在事發後打電話叫吊車。（圖/新頭殼）
▲李義祥（右）在事發後打電話叫吊車。（圖/新頭殼）

太魯閣號408次列車發生撞車事故，涉嫌肇事害死50條人命的李義祥疑似還對外扯謊。據了解，李義祥的律師稱事發當時他曾打電話求救；不過，花蓮縣防消局6日證實，當天上午9點28分發生事故，2分鐘後接獲報案，來電的是一名女性，再過2分鐘，有一名乘客男大生，也打電話求救，打這兩通電話報案的都不是李義祥。李義祥當天在撞車後半小時，打電話叫吊車，語氣很緊張說「我的吊卡掉下去鐵軌了！」

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花蓮市一家「金永豐起重工程行」施姓老闆6日受訪時透露，李義祥承包清水隧道前的明隧道工程，有需要就會叫他的吊車，但兩人只有工作時會見到面，平常並不熟，也不了解他的個性。2日事發當天上午將近10點，也就是撞車事故後約半小時，他接到李義祥電話，語氣很緊張直呼「我的吊卡掉到鐵軌了！」要他派車來吊。

當時李義祥並沒提及太魯閣號撞上吊車，而施老闆派出兩輛25噸重的吊車，花了一個多小時從花蓮市趕到秀林鄉清水隧道前的事故現場，才知道竟然是吊卡滑落鐵軌上，被太魯閣號撞到。從施老闆接到電話時間推斷，李義祥是發生撞車事故後才打電話，不過施老闆表示，他並不知道吊卡是什麼時候掉下去的。

施老闆提到，看到現場慘狀，他就知道李義祥「這下是賠大條的了」，兩台吊車出車的錢「應該是收不到了」，從2日起他也留在現場「幫忙做了4天3夜」協助救災，後來也乾脆把車子留下來免費協助搶修工作，以一天兩台10萬元計算，成本不少，施老闆認為「死了那麼多人，再拿錢也沒意思」，當作是「做功德」，還有桃園的同行也出動吊車來做了3天2夜志工，一起為救災盡一份力。

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