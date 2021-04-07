太魯閣出軌後首赴立院　林佳龍再致歉重申：承擔一切責任

太魯閣號出軌意外造成50人死亡，在昨（6）日晚上，最後一節車廂被拖出，搶救工作暫時告一段落，交通部長林佳龍今（7）日也赴立院進行專題報告，會前林佳龍短短10分鐘不到的發言二度對國人、罹難者家屬道歉，同時也強調將負擔一切責任。





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林佳龍表示，今天早上剛從花蓮回到台北，向立法院交通委員會來進行太魯閣408列車事故的報告，這一次的傷亡是台灣鐵道史上70年來最嚴重的事故造成了50人罹難、200多人輕重傷，在事故發生的第一時間，所有國人非常的關心，也受到很大的衝擊，可以說是台灣所有人共同的痛。





「身為交通部長責無旁貸，也全力投入搶救和搶修工作」，林佳龍說，在昨天深夜已經告一個段落，對這樣的一個重大的事故跟悲劇，自己要代表交通部跟台鐵向所有罹難者、受傷者跟他的家屬致上最深的歉意，昨天深夜，在現場看見了事故列車的最後一節車廂拖出，景象觸目驚心，令人心痛不已，林佳龍感謝投入救災的每一個人，這六天來相信罹難者的親友、傷患非常難熬。





林佳龍再次強調，要徹底的檢討才能夠走出傷痛，身為一個政務官會承擔一切責任，感謝國人和朝野黨派給自己時間，把事故傷害降到最低、協助受難者和傷患多做一點事情，今天來立法院被監督，期待能攜手找出問題、記取教訓、避免悲劇重演，傷痛已經造成，相信也很難平復，需要漫長的過程，「但我們在這個過程中能攜手同行，同理傷亡者的家屬，未來我不管再哪個位置上我也會永遠陪伴。」





林佳龍指出，受難者除了無辜的乘客也有台鐵的同仁，優秀的司機員和年輕的助理司機員，身為一個執政團隊的一員，自己會努力做好接下來需要做的事情，也會負起責任，除了政治上的責任也幫助受難者及其家屬療傷止痛，「最後我要再次向國人大眾，特別是這些受難家庭表達最深的道歉。」



