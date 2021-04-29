星事NOW宅配／「小吉他大夢想」夜市唱整晚　收入僅20元

小吉他大夢想專訪。（圖／記者林調遜攝）
▲「小吉他大夢想」有過曾經在街頭表演唱了一整晚，結果收入僅20元的經歷。（圖／記者林調遜攝）

記者吳雨婕/專訪

2021-04-29 12:00:00｜2021-04-29 14:04:11

街頭藝人「小吉他大夢想」由政璋、政儒、鄭翔組成，學生時期就是好友的他們時常在街頭表演，而在表演時也常常接受路人點歌，對於耳熟能詳的經典歌曲或是正流行的新歌，他們都能輕鬆地唱出溫暖動人的歌聲。不過為圓夢走上街頭的這段過程也曾碰上許多困境，他們透露剛成團時，辛苦表演了一整個晚上，收入竟然只有20元，但即使如此，就如同他們的團名一樣，背上小吉他的他們，仍期許終有一天能完成大夢想。

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同樣熱愛音樂的政璋、政儒都是高中同學，當政璋考上大學後，遇到了現在在團內擔任貝斯手鄭翔，「小吉他」終於正式成團，而直到成團3年多後，他們才去考了街頭藝人執照。「小吉他」平常表演的地點很廣泛，大稻埕、基隆都能見到他們的身影，由於他們都是音樂系出身，所以本職都是音樂工作者、音樂老師，除了會玩貝斯、吉他外，團員們還會拉大提琴、低音提琴以及吹薩克斯風。

在成團初期，政璋透露其實一開始與政儒的聲音很不搭，「政儒的聲音細一點，文青一些，我比較有爆發力，在兩個人合唱的時候發現很多歌曲不能和音。」經過半年的磨合期後，才逐漸好轉，被問到有沒有因此吵過架，他笑說只有大聲的溝通過，「就像鄭翔，我會使眼色告訴他彈好一點。」鄭翔也在一旁補充：「我們都是要求高標，但是低達。」

▲小吉他大夢想專訪。（圖／記者林柏年攝）
▲「小吉他大夢想」分享成團原因。（圖／記者林柏年攝）
他們也分享在街頭表演時，曾經碰上的趣事，有一次在彩虹橋下表演，竟然有醉漢在他們面前跳舞，「我們一開始都嚇到不敢動，只能裝鎮定繼續唱我們的。」還好那位醉漢真的只是來「伴舞」，大概跳了2首歌的時間後，就跟他們說拜拜。另外一次則是2年前在屏東表演時，有一位阿嬤在他們唱歌時走過來，想要介紹孫女給政儒認識，政儒提到：「她邀請我去他們家吃飯，但是我那天工作結束後要去找屏東的親戚玩，我想說不好意思，但還是有說新年快樂。」

雖然成為街頭藝人只有短短的3年，但他們感觸良多，他們坦言遇到最大的挫折，其一就是沒有人聽，「觀眾很重要，如果沒有人聽，會覺得是不是唱得不夠好，今天觀眾多，就會興致勃勃。」其二便是金錢上，他們笑說如今有點釋然，「不管今天賺了多少，有跟觀眾互動到就好了，一開始會在意，畢竟創業嘛！」他們也透露，剛開始當街頭藝人，曾經有在饒河夜市唱了一整晚，但收入只有20幾塊的經歷。

▲小吉他大夢想專訪。（圖／記者林調遜攝）
▲▼「小吉他大夢想」表演地點廣泛，大稻埕、基隆都能見到他們的身影。（圖／記者林調遜攝、林柏年攝）
▲小吉他大夢想專訪。（圖／記者林柏年攝）
至於在疫情期間有沒有受到影響，3人表示成團前，也就是就學時期，會跟著朋友做一些公益活動，「會去醫院、偏鄉部落去教小朋友音樂，因為疫情的關係，這塊全部卡掉了，少了一些事情去做有點空虛。從大學開始2011年一直在跟朋友做這些事情，碰上疫情才無奈中斷，就覺得去年好像少了事情去做。」

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