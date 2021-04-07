土耳其網友灌爆中國使館推特 抗議戰狼外交威脅土國公民
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-07 10:23:02
近期新疆維吾爾族人權成為中國與歐美國家爭執的議題，近日土耳其政府也突然就新疆問題召見駐當地的中國大使，一改過去謹言慎行的態度，引起外界關注。「中國大使館」也成為土耳其地區的社群熱門關鍵字，大量網友湧入中國大使館官方帳號，批評中方蠻橫的作為。
《安納杜魯通訊社》（Anadolu Agency）報導，中國大使館在推特上發文，強調新疆維吾爾自治區是中國領土不可分割的一部分，這為國際所接受而且不容爭辯的事實。」強調反對任何人、任何勢力挑戰中國主權和領土完整，並標記土耳其2個在野黨的重要政治人物：民族主義政黨好黨（Iyi Party）黨魁阿克謝納爾（Meral Aksener）、共和人民黨（CHP）籍安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）。
土耳其人與新疆維吾爾人同為突厥民族，雙方關係深厚，至少有5萬名維吾爾人移居至土耳其，在新疆遭受迫害的經歷，也是土耳其社會關注的敏感話題。阿克謝納爾早前在推特上發表有關維吾爾人「巴仁鄉起義」31週年紀念日的貼文，表達對東突厥斯坦獨立的支持。
中國駐土耳其大使館6日發文，譴責兩位土耳其政治人物討戰中國主權和領土完整，中方不顧外交禮節、直接tag土耳其政治人物的作法瞬間引爆土耳其廣大網友的怒火。
有網友留言呼籲中國了解自己的統治權在哪裡，土耳其不是中國的殖民地，中方不應公開威脅另一個國家的公民；用戶名「Ceyhun C. Canbazoğlu」的網友則是反問，「你想怎樣？把土耳其的政黨領袖和市長從家鄉綁走嗎？像猶太人所經歷的、像（中國）你對維吾爾人做的那樣？」；還有網友形容中國大使館的「戰狼外交」就像黑手黨一樣，在土耳其的領土上威脅公民。