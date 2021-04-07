防疫考量！漢光37號演習不邀美軍觀察團來台

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林文皇指出，依敵武力犯台可能行動為想定，演練「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，於7月12日至16日，在我海、空域及本、外(離)島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，精進國軍整體防衛作戰能力。
針對演習期間防疫措施，國防部軍醫局保健處處長陳元皓上校表示，演習全程，所有參演官兵(含動員召集部隊) 均遵照「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，採最嚴密的防疫措施，例如要求保持社交安全距離(室內1.5公尺、室外1公尺)，並落實個人衛生防護、戴口罩、量體溫、勤洗手、接觸史掌握等防疫要求，以確實防範疫情感染。
訓次室聯合作戰訓練處處長劉豫屏少將表示，這次漢光演習因為疫情風險，所以沒有邀請美軍觀察團來台觀摩，但是一直以來都有與美軍建立訓練基礎與合作條件下，所以每次漢光演習檢討跟當前敵情威脅，都會納入想定來驗證防衛軍，希望防衛軍在各項嚴苛作戰場景下，能不停做聯合作戰的訓練。
全民防衛動員室副主任江弘達少將表示，今年研擬動員8000餘人，包括新編成的後備旅，後備部隊會結合常備部隊遂行城鎮作戰與灘岸戰鬥。
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