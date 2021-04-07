太魯閣案情關鍵僅1公分！20人地毯式搜尋工程車記憶卡
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-07 10:54:07｜2021-04-07 11:41:55
台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，運輸安全委員會在事故發生後第3天尋獲肇事工程車的行車紀錄器，在動員5批、20名調查官在現場場戴著手套、口罩，進行地毯式搜索翻找後，終於「皇天不負苦心人」，在一片殘骸的現場中找到最關鍵、僅有1公分大小的工程車microsd記憶卡。
運安會昨日召開記者會，公布太魯閣號出軌事故初步調查結果，並針對調查進行最新進度說明，會中提到在事故發生第3天，檢察官在一片殘骸中尋獲疑似肇事工程車的行車記錄器，不過機器受損嚴重，控制板被撞壞、記憶卡槽空了，運安會當時研判應有2片記憶卡，當下找到第1片後，一度暫時中止拖吊車廂作業要尋找另1片記憶卡，不過最後沒有找到。
運安會指出，為了找尋關鍵記憶卡，運安會派了5批，動員20名調查官前往現場蒐證，連日戴著手套、口罩蹲在現場徒手翻找僅1公分大小的microsd記憶卡，幸「皇天不負苦心人」，終於在人力地毯式搜索三天後尋獲記憶卡，並且能夠正常讀取。
運安會表示，現場除了拾獲關鍵工程車的行車記錄器記憶卡之外，也調扣太魯閣列車第一車及第八車的行車記錄器、列車自動保護系統、列車控制與監視系統等重要資料。