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中國製造業找無工人！專家警告：人口紅利優勢沒了

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-07 10:56:40

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▲中國近期因為年輕人就業觀念轉變，加上人口紅利減少，導致不少製造業廠商招不到工人。（圖／美聯社／達志影像）
中國製藥業近期隨著人口紅利的消失，以及製造技術的革新，過去曾經靠著大量、廉價的工人創造的優勢將受大巨大衝擊。中國前工信部長、現任全國政協經濟委員會副主任苗圩早在去年警告，中國已走出「人口紅利期」，且2022年將進入「深度老齡化社會」。

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中國官媒新華社旗下的《經濟參考報》近日報導，年輕人偏好服務業，導致製造業招工困難，此外加上人口紅利逐漸減少，中國勞動力市場出現「有限供給」的趨勢，隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩逐漸復工，「用工荒」的問題逐漸浮現。

《經濟參考報》指，北京、山東、浙江、廣東等製造業重鎮，發現疫情後復工復產凸顯勞動力的結構性問題，熟悉製造業的高端人才短缺，但服務業、網路產業的就業人數增加。中國專家指出，年輕人就業觀念改變、勞動密集型產業轉型緩慢是招工難的主要原因。

廣州市中大布匹市場附近不少城中村的街道兩旁，擠滿了拿著樣衣、舉著招工牌子的製衣廠老闆，排排站綿延數公尺，等著被工人「挑選」。一些招工老板告訴記者，眼下製衣工人短缺，雖然日薪較往年提升近兩成，但站了幾天仍招不到幾個人。

▲有外送員在送餐時，遇到男女爭執，讓他不知所措。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲中國專家指，比起製造業，現在年輕人更喜歡自由的外送、快遞。（示意圖。／圖／翻攝自unsplash）
有製衣廠經理表示，相較去年，工人的月工資已經上浮近500元（人民幣，下同），但依然招不到人。廣東部分製衣廠老闆也表示，工人的日薪已經超過500元／天，最緊缺的車線工、四線工、燙工月薪甚至漲到6000元至1萬元。

《經濟參考報》評論，由於製造業工作時間固定、管理制度嚴格、工作環境相對較差，年輕人越來越不願意進入製造業。電氣安裝工人表示，現在年輕人反而不是特別重視薪水多少，他們更看重的是自由，所以送快遞、外賣的吸引力反而更強。

電商龍頭阿里巴巴2020年就發布報告指，外送平台「餓了嗎」就有超過300萬個外送員，其中1990後出生的人數將近50%。面對用工難題，受訪專家與企業負責人建議，加快產業升級、建立專業化人員培訓機制，並強化人力資源服務，進一步拓寬中國東西部勞務協作。

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