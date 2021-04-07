中國製造業找無工人！專家警告：人口紅利優勢沒了

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《經濟參考報》指，北京、山東、浙江、廣東等製造業重鎮，發現疫情後復工復產凸顯勞動力的結構性問題，熟悉製造業的高端人才短缺，但服務業、網路產業的就業人數增加。中國專家指出，年輕人就業觀念改變、勞動密集型產業轉型緩慢是招工難的主要原因。
廣州市中大布匹市場附近不少城中村的街道兩旁，擠滿了拿著樣衣、舉著招工牌子的製衣廠老闆，排排站綿延數公尺，等著被工人「挑選」。一些招工老板告訴記者，眼下製衣工人短缺，雖然日薪較往年提升近兩成，但站了幾天仍招不到幾個人。
有製衣廠經理表示，相較去年，工人的月工資已經上浮近500元（人民幣，下同），但依然招不到人。廣東部分製衣廠老闆也表示，工人的日薪已經超過500元／天，最緊缺的車線工、四線工、燙工月薪甚至漲到6000元至1萬元。
《經濟參考報》評論，由於製造業工作時間固定、管理制度嚴格、工作環境相對較差，年輕人越來越不願意進入製造業。電氣安裝工人表示，現在年輕人反而不是特別重視薪水多少，他們更看重的是自由，所以送快遞、外賣的吸引力反而更強。
電商龍頭阿里巴巴2020年就發布報告指，外送平台「餓了嗎」就有超過300萬個外送員，其中1990後出生的人數將近50%。面對用工難題，受訪專家與企業負責人建議，加快產業升級、建立專業化人員培訓機制，並強化人力資源服務，進一步拓寬中國東西部勞務協作。
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