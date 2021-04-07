台鐵出軌 李正皓再爆東新營造黑歷史：外包出事非首次
記者余祥／台北報導
2021-04-07 11:07:09｜2021-04-07 11:07:25
台鐵太魯閣號2日出軌造成50人死亡，名嘴李正皓日前爆出，聘請闖禍工地主任李義祥的東新營造才是這次事件的關鍵，東新營造負責人黃平和在當地的影響力大到直通傅崐萁、徐榛蔚兩任縣長，是花蓮營造業真正的地頭蛇。他今（7）日再爆東新營造黑歷史，這不是第一次外包出事，過去曾有工安意外造成1死，但對東新營造完全沒有影響、損失，依舊是甲級廠商、依舊爽接花蓮縣府與中央的案子，這就是台灣營造業外包文化最諷刺的風景。
台鐵工程承包商的工程車滑落邊坡涉造成太魯閣號出軌釀重大傷亡。李政皓日前爆料，對於營建標案稍微有了解的人，看過太魯閣號意外現場工地的告示板都知道，東新營造才是這次事件的真正關鍵，闖禍的工地主任李義祥是東新營造聘的、1.29億的北迴線k51邊坡防護工程是東新營造賺的。
李正皓說，很多人想知道東新營造的負責人黃平和是誰？後台有多硬？根據他的調查，東新營造負責人黃平和在當地的影響力大到直通傅崐萁、徐榛蔚兩任縣長，是花蓮營造業真正的地頭蛇。
李正皓這番言論遭花蓮縣政府透過委任律師控告指控不實。
李正皓今日再爆東新營造的黑歷史。他說，這次花蓮太魯閣號事件中揭露了台灣營造業的陋習：外包文化，站在業主的角色，工程外包後不僅省事省力，如果出了事，還可以順勢切割，而東新營造就是其中的高手高手高高手。
他指出，這不是東新營造第一次外包出事，民國95年，東新營造就曾經因外包工程而出意外，直接導致一名外包員工在工地邊坡上從事噴漿護坡的點焊鋼絲掛網作業時，因邊坡崩塌，被上方掉落的土石擊中胸部，因胸腹腔內出血於不治死亡。
他說，當時的工地安全防護有多離譜？判決書上寫的清清楚楚，不要說邊坡倒塌支撐保護了，雇主連最基本的「安全帽」都沒有提供。
至於這樣的重大工安意外最後判決結果是什麼？東新營造聘用的工地主任乙○○ 與外包廠商甲○○因業務上之過失致人於死，處有期徒刑6個月，得易科罰金，李正皓說，每日以新台幣900元計算，換句話說，一條人命只值16萬2000元。
東新營造有什麼損失影響？李正皓說，完全沒有，依舊是甲級廠商、依舊爽接花蓮縣府與中央的案子，這就是台灣營造業外包文化最諷刺的風