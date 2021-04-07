林佳龍證實昨日書面請辭 藍委批：政府殺人
記者黃仁杰／台北報導
2021-04-07 11:22:56
立法院交通委員會今（7）日針對太魯閣號失事意外要求交通部長林佳龍、交通部次長同時也是台鐵局代理局長祁文中等人進行專案報告並備詢，立委洪孟楷質詢時詢問，林佳龍對於自己的任期是否有時程表？林佳龍則回應除了上周口頭請辭外，昨（6）日也已經向行政院長蘇貞昌義交書面辭呈。
洪孟楷指出，這是一場徹徹底底的人禍，林佳龍回應，絕對有人為疏失。接著洪孟楷續問，身為一個政務官的政治責任是什麼？林佳龍則說，負責任當然就是要承擔這次事故傷害的一切責任，也要把傷害降到最低，而自己在昨天也已經向蘇揆提出書面辭呈。
另外針對媒體報導林佳龍「越級」向蔡英文口頭請辭，林佳龍則說自己是同時向蘇貞昌和蔡英文請辭。洪孟楷強調，這次的意外捕只是交通部長要負起政治責任，行政院長也要，越級請辭是否是因為也認為蘇貞昌有政治責任要付？林佳龍回應，之所以會同時回報是因為人事命令是蘇蔡二人任命，包含自己宣誓就職，是台灣的憲政體制，不料洪孟楷卻反嗆，「頭家是人民」。
該質詢環節多位藍委上質詢台舉牌聲援，直呼「政府殺人」、「蔡政府怠惰殺人」、「蘇貞昌下台」等口號。林佳龍在進議場前受訪表示，身為一個政務官會承擔一切責任，感謝國人和朝野黨派給自己時間，把事故傷害降到最低、協助受難者和傷患多做一點事情，今天來立法院被監督，期待能攜手找出問題、記取教訓、避免悲劇重演。