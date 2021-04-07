翻東新營造與縣府官司　溫朗東：花蓮要被糟蹋到何時

台鐵太魯閣號出軌案扯出東新營造，政治評論員李正皓因為踢爆東新營造負責人兼花蓮順民宮主委黃平和，影響力直通前任花蓮縣長傅崐萁、現任縣長徐榛蔚，結果遭到花蓮縣府秒控告，他在臉書高喊「擺明打到要害了」。另一位評論員溫朗東相挺，翻出花蓮縣府與東新營造「有趣的」官司，質問東新營造跟花蓮縣政府真的不熟嗎？花蓮要被糟蹋到什麼時候？





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太魯閣號出軌案的禍首直指包商工地主任李義祥，而李義祥又被指是向東新營造借牌才得以承包工程。李正皓稍早前爆料，指傅崐萁、徐榛蔚與黃平和互動友好，地方上人盡皆知，而他也在臉書套用前花蓮代理縣長蔡碧仲的一句名言，「花蓮沒有黑白道，只有一個姓傅的人」，坦承被告壓力當然大，「但花蓮姓傅，台灣的法律不姓傅」，會被控告就代表這是政治人物「心虛」的極致，擺明打到要害了。





力挺李正皓，溫朗東在臉書表示，他上司法院網站查詢東新營造，發現一個有趣的案子。原來2010年11月5日，花蓮地方法院，原本判決東新營造一個工地負責人鍾玉清有罪，因為該包商「未經核可，私吞砂石」，把「長橋排水災修工程及長橋排水護岸災修工程」中挖出來的砂石，沒有送去花蓮縣鳳林鎮垃圾掩埋場堆置，反而私自運到「立得砂石場」，當時一審判決罪名是業務侵占，判刑2年6個月。





當時鍾玉清是東新營造的工地負責人，還是中國國民黨籍、花蓮縣光復鄉鄉民代表主席。該案是花蓮縣警察局收到檢舉後的蒐證，還有花蓮縣政府工務處水利科科長的證詞，證明花蓮縣政府沒有授權東新營造這樣私運砂石。





沒想到事隔1年多的2012年2月17日，花蓮高等法院竟然改判鍾玉清無罪。溫朗東發現理由竟然是，花蓮縣政府曾經同意鍾玉清移置砂石的備查，砂石只是暫時存放，沒有要私吞私運。





溫朗東指出，在東新營造送交花蓮縣政府備查的計劃圖裡的一行字，在一審時被認為「字體小、字形草寫，字跡與圖示重疊，明顯模糊不清」，顯然沒有獲得縣政府授權；卻在二審時，被法官認為「敘明臨時堆置場之設置，當然亦同經花蓮縣政府予以同意備查」。





花蓮縣政府水利科科長原本舉證鍾玉清沒獲得授權，二審時花蓮縣政府反而噤聲？法院認為只是計畫書字跡比較模糊，沒有犯罪意圖？溫朗東質問「東新營造跟花蓮縣政府真的很不熟嗎？」痛批「花蓮要被糟蹋到甚麼時候？」對此，李正皓在臉書高調表示，更多東新營造與花蓮縣政府關係被挖出，看來開庭要傳的人越來越多囉！



