攝影機全向後轉！罹難者遺體移出　記者「1舉動」吐心聲

台鐵太魯閣號2日在花蓮發生嚴重出軌意外，至今釀成50人罹難、兩百餘人輕重傷。資深記者陳秀鳳在臉書分享事故現場的新聞工作狀況，她提到當罹難者遺體移出時，所有記者將攝影機向後轉並退出採訪區，以示尊重家屬，同時描述「記者也是人，先是人，再是記者」，道出採訪「災難新聞」的心聲。

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記者陳秀鳳發文指出，這次台鐵太魯閣號出軌事故，許多新聞工作者是犧牲休假衝到現場，才有辦法帶回第一手消息，其中背後的艱困往往不是眾人能馬上發現的，「尤其是扛著重裝備的攝影記者，永遠在鏡頭背後、永遠不會出現在鏡頭裡」，也無奈感嘆記者並非大眾想像的愚蠢和嗜血，也不是眾人口中的「沒讀書」。

▲太魯閣號意外發生後，不少新聞工作者第一時間趕赴現場帶回最新消息。（圖／陳秀鳳授權提供）

她也分享自己的新聞工作經驗，提到1991年苗栗造橋火車對撞30人死亡，陳秀鳳自己得在地上數罹難者人數，晚上作惡夢不敢睡。1999年921大地震，更是什麼都來不及帶就跑到南投採訪，一連吃了好幾天的沙其馬，最後忍不住只好到慈濟發放站，與災民一起排米粉湯，算來慈濟也有「一飯之恩」。

陳秀鳳強調，「記者也是人，先是人，再是記者」，描述採訪「災難新聞」就是一場「新聞災難」，尤其是在荒郊野外，吃喝拉撒還有心理衝擊都是問題；而侵入式地對罹難者家屬「堵麥」的情況、驚悚可怕的鏡頭、過度呈現災民哭泣的畫面，在這次太魯閣事件中已經愈來愈少了。

最後陳秀鳳也PO出一張攝影記者在高台上架設攝影機的照片，「高台上的是我的老同事兼同學，一輩子從事新聞攝影工作，30年了還是跑第一 」，更提到一名花蓮駐地記者，在事發當時第一時間衝現場，因為整天大量出汗，沒空喝水、上廁所，直到去醫院檢查才發現腎衰竭，醫生甚至強制要該名駐地記者休假。

▲攝影記者扛著沉重器材捕捉畫面。（圖／陳秀鳳授權提供）

文末她也表示希望我們與惡的距離越來越遠，「沒有記者願意或喜歡犯錯，但記者也會害怕，也會不知所措」，同時也和其他記者同業們說聲「大家辛苦了」。（編輯：楊智傑）