太魯閣列車出軌搜救結束 北市啟動搜救隊心理輔導
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-07 12:23:20
台鐵408次太魯閣列車2日發生重大傷亡事故，造成50人罹難。台北市政府消防局派出43名搜救隊員奔赴花蓮搜救受困乘客。為了避免搜救隊罹患「創傷後壓力症候群」，北市府對結束任務的搜救隊員進行心理輔導課程。
前內政部長李鴻源表示，台灣的政府標案「除非有特殊狀況一律採最低標」，除了劣幣驅逐良幣，工程品質也相當低落。台北市長柯文哲今（7）日上午出席瑞光住宅招租記者會，會後答覆表示，在他上任以後，台北市就有個規定，「超過2千萬以上標案，要價格標要市長專簽同意。」他強調，自己每次說政務官要有勇氣採用最有利標，以前為什麼都是價格標？因為沒有人要負責，所以大家都覺得採用價格標就好了。
柯文哲舉例說，曾遇到過一個案子，得標價比底價還低10億新台幣，他當時就納悶「這(價格)低10億還有人敢來標？所以後來果然就是倒閉、追加預算，更慘！」他呼籲，台灣公共工程要有勇氣用最有利標，每個首長要為他的標案負責，「全部都用價格標(最低標)，就是公務員不想負責的結果。」
這次太魯閣列車出軌意外中，北市消防隊也派出搜救員到現場協助救災，由於過程中承受不少壓力，市府也開設心理治療課程。柯文哲對此表示，北市搜救隊員有些很有經驗，歷經921地震等，但不可諱言裡面還是有一些年輕人，就好像當年在醫學系第一次上解剖課，有的同學當天上完就吃不下飯。
柯文哲強調，聽說這次進到隧道裡面搜救，有的(屍體)都是散掉了，所以看過一次的人難免會有「創傷後壓力症候群」，所以這該處裡的還是要處理一下。