蔡英文訪視大潭藻礁？ 府：以合適方式、時間實地了解
記者胡宥心／台北報導
2021-04-07 12:20:48｜2021-04-07 12:22:46
《聯合報》報導傳總統蔡英文原定本週五(9)日到桃園訪視大潭藻礁，但因太魯閣號出軌意外取消。對此，總統府發言人張惇涵表示，幕僚團隊有考慮規劃蔡總統在合適時間、方式，實地了解能源轉型進度，定案後會向各界報告。
對於蔡英文可能訪視藻礁行程，張惇涵表示，「非核、減煤、增氣、綠能」的能源轉型是蔡總統重要政策，自蔡總統上任以來，政府各部門也持續大力推動當中，因此，無論是太陽光電或離岸風電等能源轉型的進度，蔡總統時常安排行程，一方面視察進度，一方面也掌握政策推動進程。
張惇涵說，他們會以合適的方式、時間，實地了解目前推動能源轉型的進度，以及政府所投入的海岸保育進展。若有規劃定案，即會向社會各界報告，相關的行程與時間無須過度臆測。
張惇涵重申，大潭電廠天然氣第三接收站是攸關政府推動減煤、減空污，以及區域供電均衡等國家能源轉型的重要政策。其中所牽涉社會關注的藻礁保育議題，在桃園市政府近年的努力下，已經投入近8.5億預算，全力進行桃園27公里海岸的環境資源保育工作。