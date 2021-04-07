NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

蔡英文訪視大潭藻礁？ 府：以合適方式、時間實地了解

記者胡宥心／台北報導

2021-04-07 12:20:48｜2021-04-07 12:22:46

傳蔡英文本要訪視大潭藻礁，後因太魯閣號出軌取消，總統府回應，會以合適時間、方式實地訪查。（圖／資料照）
▲傳蔡英文本要訪視大潭藻礁，後因太魯閣號出軌取消，總統府回應，會以合適時間、方式實地訪查。（圖／資料照）
《聯合報》報導傳總統蔡英文原定本週五(9)日到桃園訪視大潭藻礁，但因太魯閣號出軌意外取消。對此，總統府發言人張惇涵表示，幕僚團隊有考慮規劃蔡總統在合適時間、方式，實地了解能源轉型進度，定案後會向各界報告。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於蔡英文可能訪視藻礁行程，張惇涵表示，「非核、減煤、增氣、綠能」的能源轉型是蔡總統重要政策，自蔡總統上任以來，政府各部門也持續大力推動當中，因此，無論是太陽光電或離岸風電等能源轉型的進度，蔡總統時常安排行程，一方面視察進度，一方面也掌握政策推動進程。

張惇涵說，他們會以合適的方式、時間，實地了解目前推動能源轉型的進度，以及政府所投入的海岸保育進展。若有規劃定案，即會向社會各界報告，相關的行程與時間無須過度臆測。

張惇涵重申，大潭電廠天然氣第三接收站是攸關政府推動減煤、減空污，以及區域供電均衡等國家能源轉型的重要政策。其中所牽涉社會關注的藻礁保育議題，在桃園市政府近年的努力下，已經投入近8.5億預算，全力進行桃園27公里海岸的環境資源保育工作。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
70%30%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
27.06%72.94%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀