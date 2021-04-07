揭露新疆強迫勞動 澳洲智庫學者被中國抹黑成「妖女」
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-07 12:38:57
澳洲戰略政策研究所（ASPI）智庫研究員、澳籍中裔記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu），因揭露新疆維吾爾人遭受政治迫害，而遭到中國政府批評，社群平台微博上還出現網友謾罵其為「漢奸」、「妖女」，謠傳許秀中吸食毒品、私生活混亂。面對中國網友的謾罵，許秀中也在近日發文澄清相關指控都是假的，且將堅信人性的光輝，會持續寫道新疆「教培中心」關閉。
據中國社群網站，一篇題為「叛國、吸毒、群交，90後女漢奸許秀中」的文章，點閱率高達736萬。該篇文章指控，許秀中所工作的澳洲智庫ASPI，是「歐美政客和軍火商豢養的惡犬」，許秀中在報告中指控的「拘留中心」是新疆的養老院、小學；中媒稱，許秀中所列出涉及使用新疆棉花的品牌，實際上完全韓資的外國企業。該篇文章還聲稱許秀中曾坦承吸毒、私生活混亂等。
對於中國社群文章的抹黑，許秀中在個人推特上表示，黨的宣傳部實際上是拿著通稿，讓幾十家中為媒體罵她女妖、漢奸、女魔頭，她曾經做過有關新疆強制勞動的報導，但並非官媒所說為「新疆棉」的幕後黑手。
中國微博上名為「許秀中」的帳號常常發布一些不知所云的貼文，實際上也不是由許秀中本人經營。許秀中表示，有關自己的討論在微博上已經有超過736萬的點閱，雖然被形容成「妖女」，但她認為這也是讓大眾關注到新疆議題的好宣傳方式。許秀中表示，（中國愛國者）會這麼做是因為認為自己的行為是正確的，如果這些人能夠取得更多有關維吾爾人的訊息，也許會有所改變。