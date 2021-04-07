科技部長揶揄偏心　陳其邁笑說：橋科還是我的最愛

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科技部長吳政忠指出，橋頭科學園區定案後，原定期程是2025年才能開始選地動工，陳其邁市長在政院時的努力推動下，科技部在2019年底已正式啟動橋頭科學園區招商，在中央、地方共同努力下，務求橋頭科學園區開發進度提前完成，預計於今年底提供廠商選地，明年下半年開始提供廠商同步建廠，往後幾個科學園區的進度，包括嘉義和屏東等科學園區都將比照橋頭科學園區的推動速度，從行政院審定到選地只用兩年，科學園區的軟體、硬體「軟硬結合」，才是未來2021到2030台灣的機會。
高雄市長陳其邁則表示，自己是高雄子弟，到了行政院，知道高雄的產業若不趕緊轉型，對未來10年、20年高雄的競爭力有很大的影響，所以回到高雄就儘速推動；陳其邁強調，橋頭串聯台南科學園區跟高雄的楠梓科技產業園區，在台南高雄的科技走廊裡面是一個絕佳的一個地點，也是目前唯一提供164公頃的廠區用地，可以說是最完整而且區位最適中，也是交通最方便，是全台灣最優質的科學產業園區地點，所以對招商非常有信心，當然也希望說能夠在台南跟高雄的科技走廊，未來能夠成為全球最有價值的半導體產業聚落。
但現在全台水情吃緊，如果未來缺水變成一個常態，要如何因應廠商的用水問題？陳其邁則認為，就是「超前部屬」，之前花媽擔任市長的時候，有了第一座的鳳山再生水廠，每天提供了4.5萬噸的乾淨水源，是緊接又在今年年底會完成3.3萬噸的臨海再生水廠，擴充的話又可以增加2.7萬噸，臨海再生水廠總共就會有6萬噸的用水，所以現在在短期內就可以提供再生水就有超過10萬噸之多。
陳其邁說，自己擔任市長時還沒有水情吃緊的問題，也是「超前部署」，增加兩個再生水廠，現在中央也給了一筆預算在做可行性的評估，未來岡山橋頭的再生水廠一天可以提供2萬噸的水，這個以後就可以提供給橋頭科學園區，另外楠梓汙水廠也計畫興建再生水廠，也會提供2萬噸的水，所以高雄市再生水的部分，一天就大概可以達到14萬噸，所以對於這些工業區跟未來這些高科技產業的投資，用水絕對沒有問題。