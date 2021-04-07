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科技部長揶揄偏心　陳其邁笑說：橋科還是我的最愛

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-07 12:41:03

在科技部長吳政忠與高雄市長陳其邁的見證下，科技部南部科學園區管理局與達興材料、皇亮科技、巨頻科技、新特系統、鋐昇實業、先進傳動及成大精機，一同簽署進駐MOU。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
▲在科技部長吳政忠與高雄市長陳其邁的見證下，科技部南部科學園區管理局與達興材料、皇亮科技、巨頻科技、新特系統、鋐昇實業、先進傳動及成大精機，一同簽署進駐MOU。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
橋頭科學園區招商說明會暨進駐MOU簽署儀式今（7）日上午在高雄萬豪酒店登場，科技部長吳政忠、高雄市長陳其邁均到場，吳政忠說，陳其邁市長在政院時期就大力推動橋頭科學園區的進程，揶揄陳其邁在科學園區中最偏心橋科，陳其邁則笑說：「沒有啦，南科、沙崙園區，我在行政院的時候也是大力推動，不過橋科還是我的最愛」。

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南科管理局指出，未來橋頭科學園區將從北串接南科台南科學園區、沙崙綠能科學城，南科高雄園區，以及往南延伸到楠梓科技產業園區及亞洲新灣區，讓南臺灣5G及半導體科技產業廊道更加完整，並且發揮更具量能的群聚效應；今日招商說明會現場則有達興材料、皇亮科技、巨頻科技、新特系統、鋐昇實業、先進傳動及成大精機等7家廠商代表簽署投資意向書，加上前年招商說明會8家廠商簽署，目前已累積15家廠商表達進駐橋頭科學園區意願，南科管理局亦積極輔導，加速廠商進駐橋頭科學園區的時程。 

▲科技部長吳政忠。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
▲科技部長吳政忠。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
科技部長吳政忠指出，橋頭科學園區定案後，原定期程是2025年才能開始選地動工，陳其邁市長在政院時的努力推動下，科技部在2019年底已正式啟動橋頭科學園區招商，在中央、地方共同努力下，務求橋頭科學園區開發進度提前完成，預計於今年底提供廠商選地，明年下半年開始提供廠商同步建廠，往後幾個科學園區的進度，包括嘉義和屏東等科學園區都將比照橋頭科學園區的推動速度，從行政院審定到選地只用兩年，科學園區的軟體、硬體「軟硬結合」，才是未來2021到2030台灣的機會。

高雄市長陳其邁則表示，自己是高雄子弟，到了行政院，知道高雄的產業若不趕緊轉型，對未來10年、20年高雄的競爭力有很大的影響，所以回到高雄就儘速推動；陳其邁強調，橋頭串聯台南科學園區跟高雄的楠梓科技產業園區，在台南高雄的科技走廊裡面是一個絕佳的一個地點，也是目前唯一提供164公頃的廠區用地，可以說是最完整而且區位最適中，也是交通最方便，是全台灣最優質的科學產業園區地點，所以對招商非常有信心，當然也希望說能夠在台南跟高雄的科技走廊，未來能夠成為全球最有價值的半導體產業聚落。

但現在全台水情吃緊，如果未來缺水變成一個常態，要如何因應廠商的用水問題？陳其邁則認為，就是「超前部屬」，之前花媽擔任市長的時候，有了第一座的鳳山再生水廠，每天提供了4.5萬噸的乾淨水源，是緊接又在今年年底會完成3.3萬噸的臨海再生水廠，擴充的話又可以增加2.7萬噸，臨海再生水廠總共就會有6萬噸的用水，所以現在在短期內就可以提供再生水就有超過10萬噸之多。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
▲高雄市長陳其邁。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.07）
陳其邁說，自己擔任市長時還沒有水情吃緊的問題，也是「超前部署」，增加兩個再生水廠，現在中央也給了一筆預算在做可行性的評估，未來岡山橋頭的再生水廠一天可以提供2萬噸的水，這個以後就可以提供給橋頭科學園區，另外楠梓汙水廠也計畫興建再生水廠，也會提供2萬噸的水，所以高雄市再生水的部分，一天就大概可以達到14萬噸，所以對於這些工業區跟未來這些高科技產業的投資，用水絕對沒有問題。

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