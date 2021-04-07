胡宇威深潛「呼吸無法控制」有心魔 穿防寒衣自嘲海狗
記者羅凌筠/台北報導
2021-04-07 13:47:22
胡宇威昨（6）日出席八大《親愛的亞當》卡司發布會，他曾因泛舟差點溺水，對於劇中即將拍攝的潛水戲非常緊張，他也提到以前曾經未做足訓練就被教練拉去深潛，「潛得越深，視線越暗，到海底的時候，開始覺得呼吸有點無法控制，從此之後就對深潛有點恐懼」，希望能藉由這次拍戲的機會克服心魔。
胡宇威透露目前潛水用的防寒衣已經準備好了，「我沒想到真的好緊喔！穿進去的時候是一種困擾，脫的時候會覺得差點窒息，感覺像脫不掉」，他形容那件防寒衣是兩件式，下半部還有一條像丁字褲的帶子，穿進去當下覺得自己像隻海狗。
曾沛慈劇中化身擁有生技博士和醫生雙重身份的學霸，相隔12年後再度和胡宇威合作，曾沛慈笑說這是她拍過吻戲次數最多的一部戲，「我生性害羞，我連私下都不會想在外面牽手。」與胡宇威吻戲拍完當下，感覺到自己心臟真的是噗通噗通地跳。
曾沛慈透露如果真的可以編輯基因，會希望身高矮一點，這段真心話卻意外戳到號稱160公分的孫可芳痛處，但曾沛慈揭露其實最會開孫可芳玩笑的是吳岳擎，吳岳擎常會假裝沒看到嬌小的孫可芳，故意搞笑問：「可芳在哪裡啊？」逗樂眾人。