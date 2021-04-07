中共建黨百年播放「紅片」慶祝 影院沒人看只能自行吸收
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-04-07 14:03:03
中國共產黨今年建黨百年，國家電影局最近公布「關於開展慶祝中國共產黨成立100周年優秀影片展映展播活動的通知」（簡稱通知），要求各影院4月起至4月12日每周至少播放2場官方指定的「紅片」，連續的影片轟炸讓中國網友議論紛紛，也讓一些經營者認為當局干預正常市場運作。
《自由亞洲電台》報導，通知規定，電影院從4月1日至12月，播放「紅片」次數，每周不少於2場；「人民院線」、「藝術影院聯盟」影院每周不少於5場；並在農村、城市社區、校園放映組織觀看。片單包括《南征北戰》、《上甘嶺》、《鐵道遊擊隊》、《紅色娘子軍》、《地雷戰》等十多部反映國共內戰、朝鮮戰爭、抗日戰爭以及文化大革命題材的影片。
網絡作家韓亦文向《自由亞洲電台》表示，中共為了宣傳黨慶100周年，近期各街道辦人員特別警告居民，禁止所謂「不和諧」的聲音；另一個評論員周先生也認為，言論管控已到瘋狂地步。
中國社群有評論認為，國家電影局的「通知」最終對電影院造成的虧損，恐要由影院自己埋單。有福建網友說，自己認識的人之中，基本上連電視都不看，富裕一些的也不看電視劇，這些「紅片」只能靠私人影院自行承擔。