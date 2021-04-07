《當男人戀愛時》哭翻大咖男女神！許瑋甯「啥款」超魔性

許瑋甯與邱澤主演的台式浪漫愛情電影《當男人戀愛時》，票房亮眼，上映首週末隨即以全台突破5800萬的票房成績，奪下春假期間新片冠軍，邱澤與許瑋甯被網友封為「淚腺排毒最強CP」，全台也掀起二創電影素材的風潮，導演殷振豪感謝觀眾的喜歡：「希望大家看完《當男人戀愛時》後，更懂得如何向身邊珍惜的人表達自己的感情。」





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▲《當男人戀愛時》許瑋甯（右）、邱澤被封為「淚腺排毒最強CP」。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲《當男人戀愛時》許瑋甯（右）、邱澤被封為「淚腺排毒最強CP」。（圖／金盞花大影業提供）

▲《當男人戀愛時》許瑋甯（右）收到影迷手繪作品。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲《當男人戀愛時》許瑋甯（右）收到影迷手繪作品。（圖／金盞花大影業提供）

▲▼《當男人戀愛時》主演連假勤跑電影院。（圖／金盞花大影業提供）

× ▲▼《當男人戀愛時》主演連假勤跑電影院。（圖／金盞花大影業提供）