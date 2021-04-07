《當男人戀愛時》哭翻大咖男女神！許瑋甯「啥款」超魔性
記者李薇/綜合報導
2021-04-07 15:03:05｜2021-04-07 16:03:45
許瑋甯與邱澤主演的台式浪漫愛情電影《當男人戀愛時》，票房亮眼，上映首週末隨即以全台突破5800萬的票房成績，奪下春假期間新片冠軍，邱澤與許瑋甯被網友封為「淚腺排毒最強CP」，全台也掀起二創電影素材的風潮，導演殷振豪感謝觀眾的喜歡：「希望大家看完《當男人戀愛時》後，更懂得如何向身邊珍惜的人表達自己的感情。」
女主角許瑋甯日前邀請圈內外的各界親朋好友來看《當男人戀愛時》，現場大咖雲集，包含陳柏霖、余文樂、修杰楷、周興哲、吳建豪、謝佳見、林柏宏、吳慷仁、炎亞倫、ØZI等人，眾人看完片後更是紅著眼眶推薦：「太好看了！」不僅如此，眾人紛紛稱讚許瑋甯的精湛演技，陳柏霖直呼一定要二刷，周興哲也自曝「看得我都哭了。」 同場藝人還有蔡康永、曾國城、林心如、黃健瑋、黃河、曾之喬、曾愷玹、李千那、游鴻明、吳姍儒、八三夭、范乙霏等人，李千那發文讚：「今年超級推薦的電影！」黃健瑋更感性表示：「我們有邱澤和許瑋甯，這是一個時代的開始。」大家一致認同《當男人戀愛時》讓人「笑著笑著就哭了」，很適合淚腺排毒，大力推薦全台觀眾一定要進戲院支持。 《當男人戀愛時》上映適逢連假，邱澤、許瑋甯和Lulu黃路梓茵全台戲院賣力跑透透，首週末全台共跑了近70場放映，主創團隊勤跑戲院期間觀眾反應相當熱情，有女性觀眾不顧男友在身旁、直接當面向邱澤示愛：「本來覺得你不是我的菜，看完電影覺得你真的很帥！」許瑋甯跑遍北中南部戲院，紛紛被觀眾要求原音重現片中經典的台詞「啥款」，Lulu則在跑映後時被觀眾起哄高歌一曲，還搞笑回應：「你們是不是很閒？」導演和演員更一起在戲院廳外偷聽觀眾反應。《當男人戀愛時》全台現正熱映中。