超前部署 陳其邁保證高科技產業用水絕對沒問題
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-07 15:16:44
針對近期中南部水情吃緊如何因應廠商用水問題，高雄市長陳其邁今(7)日在橋頭科學園區招商說明會時表示，他上任後已超前部署，在岡山、橋頭增加兩個再生水廠，中央也給預算做可行性評估，預估單天共可供2萬噸水，有適當水源可供橋科使用。另外，楠梓汙水廠也計畫興建再生水廠，提供2萬噸，讓高雄市單日共可供14萬噸再生水，用水用電絕對沒問題。
高雄市政府與南科管理局聯手今天舉辦「橋科領航 高雄飛翔」招商說明會，吸引超過百家企業參加，陳其邁做出上述回應。
陳其邁表示，高市府超前部署，之前花媽擔任市長時，成立第一座的鳳山再生水廠，每天提供4.5萬噸乾淨水源，今年底也將完成3.3萬噸的臨海再生水廠，還能擴充增加2.7萬噸，也就是每天最多能提供6萬噸用水，因此在短期內，高雄市每天就可提供超過10萬噸再生水。
陳其邁說，他擔任市長後，再增加兩個再生水廠，未來將興建岡山橋頭的再生水廠，每天可提供2萬噸水，以後就可提供給橋科。另外，楠梓汙水廠也計畫興建再生水廠，也可提供2萬噸，總加起來，高雄市每天再生水供水，大概可以達到14萬噸，對於工業區跟未來高科技產業的投資，用水絕對沒有問題。