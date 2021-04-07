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追憶鄭南榕衝破威權禁忌　賴清德：台灣人有自己的1989年

新頭殼newtalk

2021-04-07 15:56:24

▲ （圖／新頭殼）
▲ 今天(4/7)是「自由時代」周刊創辦人鄭南榕逝世32周年，副總統賴清德在臉書發文追憶。（圖／新頭殼）
今天(4/7)是「自由時代」周刊創辦人鄭南榕逝世32周年，副總統賴清德在臉書發文追憶1989年，因為蘇聯解體、柏林圍牆倒塌、中國六四天安門事件，都發生在這一年。他強調，我們台灣人也有自己的1989年，那一年的今天，鄭南榕用他自己的性命，為我們衝破威權的禁忌，開創了自由的時代。「願鄭南榕在天之靈永遠守護著台灣。謝謝你，Nylon」。

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賴清德說，三十二年來，台灣改變了很多。現在的年輕人可能很難想像，台灣曾經走過那樣的年代。鄭南榕先生的故事可能大家有聽過，但是，「我願意再講一遍」。

賴清德指出，當年他（鄭南榕）為了捍衛言論自由，拒絕接受執政者給他的叛亂罪名，在國家機器企圖逮捕他時，如他所宣告，在雜誌社裡面自焚而死，向國民黨政權表達最深沉的抗議。他的殉道激起了波濤壯闊的運動。我們不再怕了，Nylon幫我們衝在前面。如果我們再卑躬屈膝，我們怎麼對得起他的犧牲。

賴清德表示，鄭南榕的自焚為兩年後廢除刑法100條的運動，撒下了種子。台灣一步一步往民主自由的道路邁進。為了感念他的犧牲，「我在2012年在台南市宣佈每年4月7日為台南言論自由日，2016年民進黨再次執政後，也正式核定為國定言論自由日」。

賴清德強調，Nylon當時所追求的百分百言論自由，讓我們今天腳踩在這塊土地上的人可以呼吸自由的空氣，也讓我們及早明白，唯有民主自由體制才是對人類發展最好的制度。

過去一年多來，全球都在疫情籠罩下，台灣的防疫能夠成為全球典範，是因為公開透明的民主體制，保障了民眾的健康安全，對抗了病毒的肆虐襲擊。我們正在向全世界講，台灣雖小，但是我們是好國好民。但我們的民主自由之路並非全然順遂，現在更有一股外部力量，濫用台灣的言論自由攻擊台灣的民主體制。因此台灣內部必須團結，並持續深化民主發展，才能讓鄭南榕所追求百分之百言論自由的精神與理念傳遞下去。

最後，賴清德願鄭南榕在天之靈永遠守護著台灣，也不忘再說一聲「謝謝你，Nylon」。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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