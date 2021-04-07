「每個人都值得安全回家的路」　蔡英文提台鐵改革三方向

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蔡英文表示，台鐵有沈重歷史包袱和財務壓力，也肩負政策責任跟社會責任。2018年10月普悠瑪事故， 隔年一月行政院針對台鐵改革提出144項，兩年處理了109項，剩下需要時間處理，項目一定會逐步完成。
蔡英文就改革台鐵提三大方向，第一、要徹底解決台鐵組織文化，加強台鐵「運、工、機、電」四大系統橫向整合功能， 改變層層上報再層層下達的模式，讓區域內問題區域解決，提升台鐵管理效率跟安全。
蔡英文說，就是檢討台鐵施工管理的意識跟標準，改革台鐵組織文化，管理跟安全的部分不解決，營運模式不調整，再怎麼改革都無法滿足社會的期待。
蔡英文表示，第二、努力解決台鐵長期虧損的財務，台鐵為國家經營許多無法獲利的路段，造成營運虧損，員工退休、資產活化等日積月累造成台鐵負擔， 打擊員工士氣，也讓台鐵安全跟營運效率都出問題， 這些問題不解決，任何改革方案都會遭遇很大阻力， 因此政府幫台鐵解決財務問題，讓單位穩定獲利，員工無後顧之憂，改革才容易達成共識。
蔡英文說，當台鐵營運做到良好管理 、提升安全要求，改善財務困境，最後才有空間討論台鐵永續經營，像是外界提到的公司化等等。過去民進黨推動很多改革，在看到成效前難免被置疑， 但不要質疑政府的決心，5年來政府施政許多改革成果呈現，證明政府沒有害怕艱難改革議題。對台鐵改革，她的態度更是如此，台灣各地民眾都值得擁有一條安全回家的路， 改革台鐵則無旁貸。