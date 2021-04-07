陳其邁重視警用車輛 高市府投入3.5億汰換逾齡警車
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-07 15:15:31
高雄市長陳其邁上任後，對於警用車輛老舊情況非常重視，根據統計警局警用車逾齡率超過6成，為強化警勤機動能力，高雄市政府將配合編列110年度一般性補助款新台幣1億305萬元，以爭取到中央補助經費2億4,806萬元，合計可供汰換警用車輛經費共3億5,111萬元，合計汰換391輛警車，汰換後，逾齡警車將從原本60.46%，下降至24.86%，有效改善巡邏能量，增進治安維護。
根據統計市警局統計指出，109年度中央補助款1億7737萬元，共購置汰換警用車輛197輛，包括巡邏車107輛、偵防車90輛，110年3月至4月中旬起陸續交車，預計到3月31日止，共計有154輛新警車驗收交車報到，功能。109年度中央補助款1億7,737萬元，共購置汰換警用車輛197輛(巡邏車107輛、偵防車90輛)。於110年3月至4月中旬起陸續交車，預計到3月31日止，計有154輛驗收交車完畢。
同時，110年度中央補助款7,069萬元及市府一般性補助款1億305萬元，預計購置汰換警用車輛共194輛(巡邏車146輛、偵防車48輛)，俟內政部警政署車輛共同供應契約重新招標公告後下單，老舊警車汰換後，逾齡率可自60.46%下降至24.86%。將能有效改善警用裝備，提升打擊犯罪能量、增進治安維護功能。
高市警局表示，治安與交通為民眾對政府施政滿意度之指標，為貫徹政府維護良好社會治安及交通之政策，以及保障員警執勤安全、強化警勤機動能力，期精進執法品質，營造和諧安寧之社會秩序，打造宜居城市。