中火3號機燃煤發電　中市府重罰最高2仟萬

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然而，台電卻在收受裁處書後，隨即開始投煤發電，不遵行停工命令，根據台電網站昨晚7時的資料顯示，3號機組發電量已達該機組裝置容量10%，市府環保局主任秘書江明山隨即率隊進廠稽查，確認投煤量已達每小時28噸、爐溫也提升至超過攝氏430度，且已併聯發電，違規事證明確，市府將依「空污法」再次裁罰，以最高罰2000萬元進行處分，並將負責人函送司法機關偵辦。
台電說明，中市府的主張已被最高行政法院駁回，3號機加入供電行列完全合法。依據空汙法30條第3項規定，3號機許可證已回到申請展延的狀態，可依據原條件操作，於法有據。
台電表示，考量台中電廠3號機已完成環保改善，空汙排放符合標準，再加上用電量持續成長，加上近期水情不佳，影響水力發電，大甲溪電廠各機組幾乎均因缺水而停擺；台中電廠1號機已從2日起停機檢修、核三廠1號機今天大修，大潭電廠第6-1氣渦輪機預計11日大修，為確保4月份備轉容量率維持在10％以上，因此依法安排3號機點火併聯發電。
對此，市長盧秀燕今出席黎明國小附設幼兒園竣工剪綵暨啟用典禮受訪指出，中火平均一部機組一天需投入約4000公噸的煤炭，製造嚴重空污，尤其全國供電目前充裕呈綠燈等級，備轉容量率10%以上，不解為何台電要急著重啟3號燃煤機組，對市民健康造成傷害。
盧也說，市府正全力整治空污，讓中部空品逐漸進步，這是一條非常艱辛的路，市民的健康是國家大事，不能當成地方的事情，呼籲中央要向市民善盡說明，若有必要重啟也需得到大家的同意。對於中火昨晚已違法併聯發電，環保局將依法重罰，捍衛市民健康。
市府說明，台電公司針對中火3號機組至今未重新提出許可申請，仍屬許可證遭廢止狀態，且依環保署空品監測結果，昨日下午5時起，中火下風處的彰投雲南等地區已有部分測站空品不佳達「橘色提醒」或「紅色警戒」等級，預報中部及雲嘉南地區今日空品仍有達「橘色提醒」等級之虞，台電公司仍執意持續啟動中火3號機組並投煤發電，加劇中南部地區空品負荷，令人感到不解及遺憾。