中市大里「塗鴉示範區」 開放民眾盡情揮灑
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-07 14:28:25
台中市大里街頭任意塗鴉情形嚴重，破壞市容景觀整潔，市議員李天生爭取在環中東路五段防洪牆設置「塗鴉示範區」，提供民眾合法、多元開放的塗鴉創作空間，獲得市府同意配合，並請塗鴉藝術團隊率先繪製完成2幅畫作後，今(7)日起正式對外開放。
李天生指出，大里各道路、橋頭、橋墩、防洪牆經常遭到塗鴉，甚至公車侯車亭也慘遭攻陷，嚴重破壞市容整潔，製造環境汙染，經他反映爭取設置「塗鴉示範區」，經會勘研議，並報請三河局核准後，敲定在環中東路五段池王宮對面約200公尺長之防洪牆，設置「塗鴉示範區」。
李天生表示，文化局日前邀請塗鴉藝術團隊在示範區繪製2幅圖畫，內容包括台中公園、太陽餅、珍珠奶茶等台中特色及特產，讓民眾知道塗鴉示範區地點，加強行銷，配合圖案完成後，塗鴉示範區7日正式對外開放，希望提供喜愛塗鴉民眾盡情揮灑的空間，創造屬於臺中街頭的另類藝術風景。
市府文化局視覺藝術科長許秀蘭說，台中市目前計有中科路橋、環中東路五段等2處塗鴉示範區，民眾塗鴉創作不需事先申請，文化局採定期巡查、低度管理，如有違反公序良俗或不雅圖文之創作，則進行局部粉刷清除。