NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

中市大里「塗鴉示範區」　開放民眾盡情揮灑

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-07 14:28:25

中市大里「塗鴉示範區」　對外開放盡情揮灑
▲中市環中東路五段池王宮對面約200公尺長之防洪牆，設置「塗鴉示範區」(圖／李天生服務處提供2021.4.7)
台中市大里街頭任意塗鴉情形嚴重，破壞市容景觀整潔，市議員李天生爭取在環中東路五段防洪牆設置「塗鴉示範區」，提供民眾合法、多元開放的塗鴉創作空間，獲得市府同意配合，並請塗鴉藝術團隊率先繪製完成2幅畫作後，今(7)日起正式對外開放。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李天生指出，大里各道路、橋頭、橋墩、防洪牆經常遭到塗鴉，甚至公車侯車亭也慘遭攻陷，嚴重破壞市容整潔，製造環境汙染，經他反映爭取設置「塗鴉示範區」，經會勘研議，並報請三河局核准後，敲定在環中東路五段池王宮對面約200公尺長之防洪牆，設置「塗鴉示範區」。

李天生表示，文化局日前邀請塗鴉藝術團隊在示範區繪製2幅圖畫，內容包括台中公園、太陽餅、珍珠奶茶等台中特色及特產，讓民眾知道塗鴉示範區地點，加強行銷，配合圖案完成後，塗鴉示範區7日正式對外開放，希望提供喜愛塗鴉民眾盡情揮灑的空間，創造屬於臺中街頭的另類藝術風景。

市府文化局視覺藝術科長許秀蘭說，台中市目前計有中科路橋、環中東路五段等2處塗鴉示範區，民眾塗鴉創作不需事先申請，文化局採定期巡查、低度管理，如有違反公序良俗或不雅圖文之創作，則進行局部粉刷清除。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
70%30%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
27.06%72.94%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀