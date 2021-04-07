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台鐵出軌釀50死　江啟臣怒轟：執政黨把人命當兒戲

記者余祥／台北報導

2021-04-07 14:40:11｜2021-04-07 14:40:37

江啟臣
▲江啟臣。（圖／國民黨提供）
台鐵出軌事故造成重大傷亡，國民黨主席江啟臣今（7）日表示，本來應該由行政院主導跨部會的台鐵改革，淹沒在蔡英文政府的人事更迭中，更錯失了改革的契機。中間的政治算計，代價就是50條的人命、上百的死傷與家庭的悲劇。他說，在野黨要持續督促執政黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑。

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國民黨下午召開中常會，江啟臣說，2018年普悠瑪事故，造成18人死亡，輿論要求台鐵的改革聲浪沸騰，當時行政院長賴清德指示成立專案小組，跨部會進行檢討。2019年1月賴清德院長去職，蘇貞昌接任，交通部長林佳龍將「台鐵總體檢報告」報請行政院核定，但政院遲未核復，連林佳龍都曾經直接向媒體表示不解。

他說，行政院108年台鐵總體檢報告，提到將於109年底建置25處邊坡全自動監測系統，但至今沒有完成。軌道沿線施工路段應該加強相關安全措施，養護完成要求現場負責人確認的改善事項，甚至已經被視為已經完成，解除列管。更加凸顯出跨部會研擬的體檢報告，根本缺乏落實，主事者的怠惰、得過且過的心態，就是悲劇的起點。

他批，本應該積極領導的蘇貞昌根本無心跨部會之間的協調工作，甚至連基本工都怠惰疏忽，從過去依法應該要召開的食安會報，治安會報，到賴清德院長任內強調應該要升格重視的觀光推展委員會，都可以疏於召開，甚至推託是「大部長時代」，只想逞口舌之快，卻忘了扎實做好職責本份，才是執政者應為。

他說，不論是蘇貞昌院長或是林佳龍部長，如果能夠在事發之前多做一點事情，現在就不會有這麼多悲傷的家庭，如果行政院多做點實事，少一點派系鬥爭、少一點政治算計，少一點無謂的大內宣，悲劇或許就可以避免。政務官如果在事發之後才想起來，還有很多事情要做，是卸責政治，不是責任政治。

江啟臣說，這樣的事故，無法被遺忘，更不能被忽視。不能任由執政黨將這樣重大的事故，當成閉眼即忘的停頓，或是今天公祭，明天就忘記。要透過在野監督的力量，將不幸悲劇變成台鐵改革的轉捩點。持續督促執政黨痛定思痛，好好檢討反省，不能繼續把人命當成兒戲，把運輸安全當成玩笑。「更不能坐視政府殺人！官僚殺人！」

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