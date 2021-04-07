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中市府、KLOOK簽訂觀光合作　推百種旅遊商品

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-07 15:16:00

中市府、KLOOK簽訂觀光合作　推百種旅遊商品
▲中市政府與全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂觀光合作備忘錄，行銷各種台中旅遊體驗(圖／觀旅局提供2021.4.7)
台中市政府為協助旅遊業者數位轉型，與全球領先的旅遊體驗預訂平台KLOOK簽訂觀光合作備忘錄，媒合旅遊業者與KLOOK開發及行銷各種台中旅遊體驗，預計今年6月底前開發百種以「捷運旅遊」、「米其林及特色美食」、「宅度假」及「山林探索」為主題的旅遊商品，吸引旅客選購來訪。

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KLOOK合作備忘錄記者會今(7)日在市府台灣大道市政大樓舉行，副市長令狐榮達指出，市府與KLOOK合作提升台中觀光事業，KLOOK服務涵蓋世界各地共250多個城市，在雙方合作下，將以不收上架費、特惠傭金等優惠方式提供「捷運旅遊」、「米其林及特色美食」、「宅度假」及「山林探索」等旅遊商品。

令狐榮達提到，台中山、海、屯、城觀光資源豐富，許多魅力景點值得大家探索，據交通部觀光局統計，去年儘管受疫情影響，在市府加強防疫措施下，台中主要遊憩據點累計旅遊人數超過4,580萬人次，居全台之冠；另捷運綠線試營運在清明連假4天運量累計達40萬5700人次，前3大車站為高鐵台中站、市政府站、北屯總站，加上台中高鐵站進出人次居全國第二，僅次於台北總站，顯示搭高鐵轉乘捷運到市區將成為重要的旅遊交通工具。

他指出，市府去年舉辦台中觀光優化轉型論壇，邀集產官學專家交流，在新冠肺炎疫情下提供最好的旅遊服務，今年也與全台最大旅遊生活集團「雄獅集團」簽訂觀光合作備忘錄，優化旅遊品質，未來將持續與業者共同努力，將旅客帶進台中。

觀旅局表示，KLOOK用戶遍布全球，包括台灣、港澳、東南亞、日本、韓國，以及歐美等，服務涵蓋世界各地共250多個城市，提供8萬多種景點、特色活動、交通及美食預訂選擇，是台中在國內外的強力行銷夥伴，這次合作將協助業者開發特色主題產品，並上架數位平台擴大商機，增加產業獲利，推動台中觀光，預定今年6月底開發上百種「捷運旅遊」、「米其林及特色美食」、「宅度假」、「山林探索」等4大主題商品，包括景點門票、深度體驗、在地美食和住宿等，吸引旅客前來台中。

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