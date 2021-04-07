邱淑媞批賑災專戶發災難財 黃偉哲：不需要這樣帶風向
記者鄭婷襄／台南報導
2021-04-07 15:01:24｜2021-04-07 15:02:14
台鐵408次太魯閣列車4月2日發生出軌事件，造成重大死傷，衛服部也成立專戶接受各界捐款，但遭前國民健康署署長邱淑媞批這是「伺機發災難財」，台南市長黃偉哲今（7）日則反批邱「言之差矣」，認為法律責任和社會大眾捐款根本是風馬牛不相干的兩件事，不需要這樣帶風向，把它混為一談。
對於捐款遭質疑，台南市長黃偉哲表示：「社會大眾要表現愛心，人家要捐款也有事嗎？這有什麼不對？」，黃偉哲認為，民間的捐款跟事主的責任，還有政府要改善的責任是3件事情，政府做政府的責任，肇事者也必須負起他的法律跟道德的責任，以及刑事跟民事的責任，所以民間的捐款是民間愛心的表現，並不會因為民間的捐款，政府或是肇事者就沒有責任，不需要這樣帶風向。
黃偉哲指出，不管是天災或不是天災，民眾幫助受難者，這其實是人家的一個愛心，更何況有時候司法訴訟曠日費時，等到判決確定恐人事已非，所以這個時候社會發揮愛心，是基於對於亡者、對於傷者、對於亡者家屬的幫忙，這個部分跟法律責任沒有任何關係。
對於邱淑媞說政府募款是發災難財，黃偉哲認為，邱前署長我們都很尊重，她也是台南人，但其實這部分「言之差矣」，沒有什麼誰發了財的問題，捐款是直接給受災者，這部分是大家心意的表示，風馬牛不相干的兩件事，不需要把它混為一談。
黃偉哲說，不知道有些人這樣講、帶著這樣的風向是什麼意思，台南206地震是天災，但是建商也有它的法律責任，法院也判了，甚至當初921大地震也是天災，但是東星大樓或是林肯大郡的建商也負起他的法律責任，可是社會大眾還是捐款，兩個獨立的事情不需要混為一談，那這樣帶這個風向背後有什麼政治目的或政治動機，社會大眾都在看。