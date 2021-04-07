兒子愚人節遭綁架?　老媽好緊張

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由於盧姓婦人情緒相當激動且慌張，施員見狀後，耐心地安撫婦人先冷靜，待婦人情緒緩和表示在家接到一通電話，歹徒跟他說兒子現在他的手裡，趕快籌錢來救兒子，旁邊有哭泣的求救聲，對方還下指令要求婦人不准報警，否則要對小孩不利，同時間還撥打住家電話及盧姓婦人丈夫的手機，讓其電話佔線無法再撥電話進行查證。
張員當下判斷是騙局，立即告訴婦人這就是常見的詐騙手法，安撫婦人不要緊張，並打給兒子確認是否平安，婦人表示兒子獨自北上念大學，又住在外面，撥打兒子電話均進入語音信箱，由於婦人過於心急無法冷靜思考，因此，張員請婦人女兒撥打至兒子就讀的學校，確定是否正在上課。果然正當警方一邊安撫婦人的情緒，另一邊幫忙求證小孩的安全時，婦人的兒子主動打電話告訴婦人他正在上課，而婦人得知兒子確實在學校內讀書後，才放下心裡的大石頭。
婦人在確認兒子平安無虞之後，不斷向警方道謝，員警表示，現在詐騙手法五花八門，只要牽扯到錢財，都應該先冷靜思考，小心求證，就很有可能跟著指示將辛苦鑽來的錢交付給詐騙集團。若接到可疑電話及網路簡訊等，應提高警覺多方查證，並多加利用「165反詐騙專線」諮詢或撥打「110」報案向警方求助，切勿聽從不明人士指令前往銀行或ATM提匯款，以避免受騙上當。