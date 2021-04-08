公園圍繞永翠漾　年輕家庭築夢踏實

江翠北側重劃區，總面積117公頃，位在板橋藝文街和香社一路交叉口的永翠漾建案。由於鄰近台64、台65快速道路，又有大漢橋、新海橋和新莊相連。從住家步行5分鐘就到中正商圈，步行3分鐘到公車站，10分鐘就可以到捷運站。下了班或放假，騎著腳踏車5分鐘就可以抵達河濱公園，走新月橋騎腳踏車也只要7分鐘就到對岸的新莊廟口夜市，盡享當地著名小吃。





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位在江翠北側A、B重劃區的永翠漾建案和江翠北側其他重劃區相比，最大的特色就是距離新北交通、商務中心的新板特區，只要短短6分鐘車程，就可以抵達三鐵共構的板橋站，還有公車和客運轉運站，全台灣都四通八達，步行也只要5分鐘就可以抵達435藝文特區，小朋友不愁沒有活動的空間。





日前行政院長蘇貞昌還送了板橋一個大禮，政府將耗資新台幣128億元，在板橋車站旁的空地興建「國家兒童未來館」，打造孩子創意發想快樂天堂，也為當地房價增添利多。





▲離新板特區最近的永翠漾，價格親民許多，大約1100到1200萬，就可以買到兩房加車位。（圖／資料照片）

相較於其他江翠北側重劃區，有的和舊社區混雜，住戶素質參差不齊較難掌握，在江翠北側A、B重劃區，和舊社區有一段距離，整體住戶素質高，也比較單純些，許多到此購屋的民眾，都是25到35歲，在鄰近地區高科技業，像是亞馬遜、GOOGLE和遠傳總部等大企業上班的年輕人，來此居住構築人生的夢想。





面積18公頃的江翠北側A、B重劃區，還有一個最大的特點，就是住宅用地僅有44%,所以和其他江翠北側重劃區相比，感覺各個建築之間棟距較大，比較沒有壓迫感，尤其綠化工作更是沒話說，附近一共有8個公園，其中步行5分鐘可以抵達的就有4個，包括藝香、雙社、文丘和435藝文公園，也是獲得年輕人青睞的主要原因。





▲附近一共有8個公園，其中步行5分鐘可以抵達的就有4個，包括藝香、雙社、文丘和435藝文公園，也是獲得年輕人青睞的主要原因。（圖／資料照片）

永翠漾基地面積近650坪，興建一棟地上15層、地下5層的住宅大樓，以2到3房為主，面積17到30坪，共166戶，公設34.5%。特別的是，未來新北市教育局將在社區一、二樓設置幼稚園，對於育有幼兒的年輕父母來說，更是一大福音。附近學區國光國小和板橋國中，只要步行5至8分鐘就可以抵達，讓小孩子早上可以多睡一會，家長走路就可以送學童上學，不必為交通煩惱。





當然對年輕人來說，買房子是一個很大的負擔，相較於江翠北側比較靠近台北市的F、G區，每坪要6字頭，離新板特區最近的永翠漾，價格親民許多，大約1100到1200萬，就可以買到兩房加車位，門牌還是新北燙金地段板橋，在比價效應下，吸引許多板橋當地和新莊、中和、土城，甚至台北市萬華的居民下手，本案預計今年7月動工、2024年完工。



