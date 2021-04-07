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工安事件頻傳　高市府勞工局強化人孔局限空間安全

記者黃守作／高雄報導

2021-04-07 17:00:00

▲高雄市政府勞工局局長李煥熏(中)召開強化人孔局限空間作業安全會議，以杜絕災害發生。(圖／記者黃守作攝，2021.04.07)
▲高雄市政府勞工局局長李煥熏(中)召開強化人孔局限空間作業安全會議，以杜絕災害發生。(圖／記者黃守作攝，2021.04.07)
高雄市政府勞工局於今(7)日上午，在該局召開強化人孔局限空間作業安全會議，以杜絕災害發生。

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高雄市政府勞工局強化人孔局限空間作業安全會議，是由局長李煥熏主持，有轄區內從事電力、電信、自來水、下水道等機關、單位的高階主管與會，進行強化人孔局限空間作業安全措施研討。

高雄市政府勞工局局長李煥熏表示，台電公司承攬廠商茂泰工程公司，於日前在高雄市三民區大順二路施作人孔加高工程，將抽水機放入人孔內，因為抽水機未到達定位，勞工貿然進入人孔處理，造成3名勞工受傷的災害，該局為杜絕災害再次發生，乃召集轄區內從事電力、電信、自來水、下水道等機關、單位的高階主管研討強化人孔局限空間作業安全措施。

李煥熏指出，工安不能等，業者及相關承攬廠商不應再有任何僥倖、疏忽的心態，為強化作業管理，該局研提三大防災作法，一、業者應嚴格督促承攬商架設CCTV，並現場派員監看，如有違規行為，應立即制止，對尚未建有遠端監控機制者，業者檢討合約內容，儘速配合變更契約。二、建立入槽(孔)作業許可制度，需由監工人員簽認後，方能進入槽(孔)作業。三、清查所屬(含承攬商) ，是否皆已依法對局限空間作業勞工實施安全衛生教育訓練，並列冊通報勞檢處。

高雄市政府勞工局勞檢處代理處長林信興強調，事業單位從事局限空間作業前，務必通報勞檢處，以預先管控局限空間作業，一旦發現業者未落實通報、教育訓練或各項安全措施，並涉有違反法令規定的情形，將依法加重裁處，相關業者務必提升自主管理能力，遵守安全規定。

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