檢調破窗逮詐欺集團 7嫌犯趴下
記者鄧力軍/台中報導
2021-04-07 15:57:38
法務部調查局獲報，新竹市南寮漁港附近一棟5層樓透天別墅為詐騙犯罪機房，經調查局中部地區機動工作站聯合桃園市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、新竹市警察局刑警大隊科技偵查隊組成專案組報請新竹地方檢察署指揮偵辦，於3月25日破窗而入，逮捕林姓男子等7人詐騙集團，現場查扣詐騙等証物。其詐騙手法係假冒大陸地區公安及檢察官等不同身分，佯稱被害人基資外洩，遭人冒用涉及洗錢犯罪，進而透過網路銀行將款項轉帳遂行詐欺。
該詐騙集團成員，多為80年次以後之年輕男性，其中有4人具詐欺前科，多為不知悔改，一犯再犯的電話詐騙慣犯。其等為規避查緝，特意承租一般透天別墅作為犯案現場，惟因該別墅緊鄰西濱路及大樓工地，車輛往來及施工聲響嘈雜，故專案組攻堅時該集團成員毫無警覺，當專案人員破窗而入，來到機房成員身後，詐欺集團話務手仍專心與被害人對談施行詐騙話術。
專案人員依現行犯逮捕7名成員，現場查扣被害人基資文件、手機、筆記型電腦等證物，因事證明確，經解送臺灣新竹地方檢察署後，檢察官向臺灣新竹地方法院聲請羈押，法院已依詐欺及違反組織犯罪條例等罪嫌，裁定7人全數羈押。檢調人員將持續溯源擴大偵辦，循線將集團首腦及幕後金主追查到案，以貫徹當前政府極力打擊電信詐欺集團的決心。